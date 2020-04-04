Вал тяжелобольных: в Минздраве ждут резкий скачок смертей от коронавируса

Украинцев призвали ограничить свою мобильность / УНИАН

Пик заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине может начаться 14-15 апреля если не будут приняты жесткие ограничительные карантинные меры.

По словам заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Виктора Ляшко, это может спровоцировать рост летальных случаев.

"Если мы не будем принимать более жесткие ограничительные карантинные противоэпидемические меры, то можем ожидать пик заболеваемости коронавирусной болезнью уже начиная с 14-15 апреля. Это может привести к большому массовому поступлению больных, тяжелых больных в учреждения здравоохранения, и это может привести к большому количеству негативных последствий, в том числе летальных", - сказал он.

Ляшко призвал украинцев максимально ограничить свою мобильность и не передвигаться без крайней необходимости.

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Напомним, в Украине за сутки зафиксировано 154 новых случая коронавирусной болезни.На утро 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели.