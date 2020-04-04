Кличко показал скромную палату инфицированного коронавирусом нардепа Шахова

Скромная палата Сергея Шахова / Фото: скриншот

Мэр Киева Виталий Кличко попыталс доказать, что в стличных больницах отсутствуют особые условия или привилегии для конкретных групп населения.

В комментарии Радио Свобода Кличко отметил, что лично инспектирует все больницы и ознакомлен с условиями лечения больных коронавирусом.

Мэр Киева сказал, что чтобы проверить, есть ли в Александровской больнице VIP-палаты, он сам пошел туда на проверку.

"Говорю: показывайте мне, пожалуйста, где у нас VIP-палаты. Лично проверил все этажи инфекционного отделения. Ничего не нашел", — отметил он.

По словам мэра, хорошим примером может послужить случай с народным депутатом Сергеем Шаховым, который лежал с коронавирусом в Александровской больнице. Кличко утверждает, что условия у него были даже хуже, чем в палатах у студентов.

Журналисты зафиксировали, как мэр столицы надел защитный костюми и вместе с медиками осмотрел помещение Александровской больницы. Стоит отметить, что палата, в которой находился Шахов, небольшая по площади и в ней есть только кровать, холодильник с микроволновкой, тумбочка, стол и стул.

Мэр акцентировал, что и вместе с медиками осматривает помещение Александровской больницы. Стоит отметить, что палата, в которой находился Шахов, небольшая по площади и в ней есть только кровать, холодильник с микроволновкой, тумбочка, стол и стул.