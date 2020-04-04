Комаровский сказал, что будет делать при заражении коронавирусом

Комаровский советует не паниковать и заниматься своими обычными делами / Скриншот

Знаменитый украинский педиатр Евгений Комаровский уже четко спланировал, что будет делать, если у него появятся симптомы ОРВИ или коронавируса.

В видео, опубликованном в YouTube, он рассказал о намерении в случае болезни самоизолироваться, поддерживать в помещении температуру воздуха не выше +20С и достаточную влажность, а также пить достаточное количество жидкости.

Комаровский подчеркнул, что в случае боли в горле снимал бы симптомы рассасыванием леденцов, а свободное время занимал бы чтением и работой.

"Ничего другого делать не буду. Хлорохин глотать не буду, азитромицин глотать не буду, цинк и противовирусные для лечения ВИЧ-инфекции глотать не буду. Буду литрами пить жидкость и есть фрукты", – сказал Комаровский.

Доктор акцентировал, что не следует принимать препараты, якобы повышающие иммунитет.

"Ибо препараты, повышающие иммунитет, - это шарлатанство", - подчеркнул доктор.

Напомним, при обработке поверхностей для профилактики коронавируса не следует одновременно пользоваться разными средствами, поскольку между ними может возникнуть реакция, рассказал известный педиатр Евгений Комаровский.

Ранее Комаровский раскрыл секрет, как не заразиться коронавирусом.