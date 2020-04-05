Пожар в центре Киева: из-под земли валит дым, что горит

Пожар в центре Киева вспыхнул под землей/ скриншот

В воскресенье, 5 апреля, в районе Майдана Независимости и Европейской площади в центре Киева вспыхнул пожар. На опубликованном видео видно, как из-под земли валит дым.

По данным dtp.kiev.ua, загорелись телекоммуникационные кабели. Как сообщается, спасатели долго не могли получить письменное разрешение на тушение.

"На место прибыла цистерна с пенообразователем, в 7:00 начали заливать колодцы пеной", - говорится в сообщении.

По состоянию на 8 утра, по данным очевидцев, подземный пожар телекоммуникационных кабелей на Крещатике под Майданом и Европейской площадью продолжался.

Напомним, 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения возле села Владимировка Котовского лесничества вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил площадь в 20 га.