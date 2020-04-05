Коронавирус наступает: озвучены тревожные данные о числе инфицированных в Киеве

За минувшие сутки был зафиксирован еще 31 случай заражения COVID-19 в Киеве/ УНИАН

Мэр столицы Виталий Кличко обнародовал свежие данные о количестве больных коронавирусом в Киеве по состоянию на воскресенье, 5 апреля.

По его словам, за минувшие сутки был зафиксирован еще 31 случай заражения COVID-19. В частности, заболели 18 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и 13 мужчин в возрасте от 19 до 78 лет.

10 пациентов были госпитализированы в столичные больницы. 21 - лечатся дома на самоизоляции, под контролем медиков.

"Только трое киевлян из тех, которые заболели за прошедшие сутки, выезжали недавно границу. Другие границ Украины не покидали. Это означает, что вирус все больше охватывает Киев", - отметил Кличко.

На сегодня в столице уже 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро 5 апреля с начала вспышки Ковид-19 в мире зарегистрировали 1 202 236 случаев заражения. В Украине подтверждено уже 1251 случай коронавируса.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что при снижении динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.