У коронавируса в Украине – женское лицо: в Минздраве рассказали о жертвах Ковид-19

У коронавируса в Украине женское лицо / УНИАН

По состоянию 5 апреля в Украине заразились коронавирусом 1251 человек, в то же время уханьская зараза убила 32 граждан нашей страны.

Как оказалось, у китайского вируса в Украине женское лицо - среди умерших от коронавируса преобладают женщины.

"Если посмотреть на статистику, то в возрастной структуре умерших преобладали женщины 65,6%, а также лица в возрасте от 50 лет - 84,4%. До 50 лет у нас зарегистрировано 5 летальных исходов, но если мы посмотрим на статистику 60+, то это будет почти 50% умерших", - рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в воскресенье, 5 апреля.

Ляшко также уточнил, что почти все умершие - 84% - имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких.

Читайте также"Вгрызается" не только в легкие: медик из Италии рассказал, как уничтожает Ковид-19Ранее ученые из Великобритании назвали две причины, почему коронавирус убивает молодых и здоровых людей. Некоторые исследователи убеждены, что причина - в количестве заразы, поражающей человека, мол, получите огромную дозу, и последствия будут ужасными.

Другие ученые утверждают, что все зависит от генетической восприимчивости: проще говоря, есть люди, чей генетический состав делает их более уязвимыми для вируса.