Коронавирус в Лавре: митрополит Павел рассказал о симптомах болезни

Намесник Лавры митрополит Павел / УНИАН

В Киево-Печерской Лавре богослужения совершаются в закрытом режиме без допуска верующих.

При этом братия и наместник Лавры уже сдали тесты на наличие COVID-19, а результат обследования будет известен в ближайшее время.

"В соответствии с санитарными требованиями во всех помещениях Лавры проведена обработка дезинфицирующими растворами, а богослужения совершаются в закрытом режиме без допуска в храм верующих и с помощью видеотрансляции", - говорится в сообщении на сайте Лавры.

В то же время в комментарии ТСН митрополит Павел подтвердил, что сдал тест на коронавирус после того, как почувствовал симптомы недомогания. И сейчас ждет результатов тестов.

"Одышки нет, симптомы обычной простуды", - прокомментировал он свое состояние.

Он подтвердил, что находится в своих покоях в Лавре на самоизоляции и в богослужениях участия не принимает.

В сообщении подчеркивается, что у владыки Павла была два дня назад температура 37.4, но последние два дня температура не повышалась.

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При этом он страдает хроническими болезнями – диабетом, а также имеет проблемы с легкими.

Напомним, в Украине подтвержден 1251 случай инфицирования коронавирусом, всего умерли 32 человека.