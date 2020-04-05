"Спасти любым способом": в Минздраве рассказали о методиках лечения коронавируса

Степанов пообещал расширить перечень лекарства от коронавируса / сайт Одесской ОГА

В Украине с завтрашнего дня ужесточают нормы карантина, который был введен для борьбы с распространением китайского коронавируса.

Министр здравоохранения Максим Степанов пообещал в ближайшее время расширить Единый государственный протокол лечения больных коронавирусом новым перечнем лекарств.

"Мы создали протокол лечения... На сегодня не существует ни одного лекарственного средства с показаниями Covid-19. Это все доказательная современная медицина, как лечит весь мир... Но если у нас есть хоть один шанс спасать наших граждан... я буду это делать, мы будем лечить теми средствами, которые дают результаты в разных странах", - сказал министр в ходе прямого включения на телеканале "1+1" в воскресенье вечером.

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Министр подчеркнул: "Хочу сказать, что группа лучших врачей в стране работает над этим протоколом, продолжает рассматривать различные варианты, следит практически 24 часа в сутки, что происходит в мире. Думаю, что на этой неделе они будут добавлять лекарственные средства в схемы лечения".

Также профильный министр заверил, что все усилия медиков сейчас направлены на разработку механизма лечения, которое бы позволило минимизировать летальные последствия Covid-19.

Ранее Главред писал, что во время пандемии жуткого коронавируса Минздрав объяснил украинцам, как нужно правильно носить медицинскую маску. Как отмечается в сообщении Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в Facebook, маска предназначена для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей.

Также в Минздраве заявляли, что пик заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине может начаться 14-15 апреля если не будут приняты жесткие ограничительные карантинные меры.