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Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных COVID-19 на 6 апреля

6 апреля 2020, 07:05

Во всем мире смертоносный вирус подхватили более 1,3 миллиона людей.

коронавирус
Коронавирус убил почти 70 тысяч человек во всем мире / Фото pixabay.com

С понедельника, 6 апреля, Украина ужесточает карантин в рамках борьбы с китайским коронавирусом - в стране введен обязательный масочный режим, а также запрещено выходить из дома людям старше 60 лет.  Тем временем количество зараженных COVID-19 в мире продолжает расти  -  за сутки их число увеличилось на более чем 48 тысяч человек и составило почти 1,3 миллиона людей.

Коронавирус - статистика заболеваний в мире

По состоянию на утро понедельника, 6 апреля, в мире зарегистрировали 1 274 923  случаев заражения коронавирусом. При этом 69 479 человек стали жертвами коронавирусной инфекции, а 260 484 человек успешно победили болезнь.  Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику коронавируса по всему миру и отдельным странам.

Больше всего случаев заражения вирусом зафиксировали в США – 337 620. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 9 643 человека.

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания -  там вирус подцепили 131 646 людей, 12 641 человек скончался, а  более 38 тысяч - вылечились.

В Италии, которая раньше считалась самым большим очагом заражения COVID-19 в Европе, дела пошли на поправку.  Страна опустилась на третье место по числу инфицированных - там  зарегистрировали 128 948 случаев заражения коронавирусом. 

В Германии коронавирусом больны 100 123 человека, во Франции – 93 780, в Китае - 82 626, в Иране – 58 226, в Великобритании – 48 440.

Коронавирус в мире - статистика на утро 6 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - статистика по состоянию на вечер воскресенья, 5 апреля

Вечером в воскресенье по состоянию на 22:00 в Украине было подтверждено 1308 случаев COVID-19. Как сообщили в центре общественного здоровья, в течение суток было получено 83 позитивных результата на СOVID-19 и 37 сообщений о летальных случаях от этого заболевания. 28 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не обнаружило вирус в организме.

Коронавирус в Украине - статистика на вечер 5 апреля
Коронавирус в Украине - статистика на вечер 5 апреля / Фото facebook.com/phc.org.ua

Как известно, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что при снижении динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.

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