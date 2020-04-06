Коронавирус в Украине: число зараженных снова подскочило

За сутки было зафиксировано 68 новых случаев заражения китайским вирусом.
По состоянию на 9 часов утра понедельника, 6 апреля, в Украине зафиксированы уже 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом свидетельствуют свежие данные Минздрава.
При этом 38 человек стали жертвами коронавируса, а 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев заражения китайским вирусом.
Сколько больных на коронавирус в Украине 6 апреля по областям
- Винницкая область - 75 случаев;
- Волынская область - 24 случая;
- Днепропетровская область - 14 случаев;
- Донецкая область - 9 случаев;
- Житомирская область - 11 случаев;
- Закарпатская область - 35 случаев;
- Запорожская область - 41 случай;
- Ивано-Франковская область - 116 случаев;
- Кировоградская область - 41 случай;
- г. Киев - 234 случая;
- Киевская область - 91 случай;
- Львовская область - 27 случаев;
- Луганская область - 3 случая;
- Одесская область - 27 случаев;
- Полтавская область - 11 случаев;
- Ровенская область - 39 случаев;
- Сумская область - 51 случай;
- Тернопольская область - 160 случаев;
- Харьковская область - 1 случай;
- Херсонская область - 10 случаев;
- Хмельницкая область - 10 случаев;
- Черновицкая область - 220 случаев;
- Черкасская область - 62 случая;
- Черниговская область - 7 случаев.
Как сообщал Главред, по состоянию на 22:00 воскресенья, 5 апреля, в Украине были подтверждены 1308 случаев COVID-19. Как сообщили в центре общественного здоровья, в течение суток были получены 83 позитивных результата на СOVID-19 и 37 сообщений о летальных случаях от этого заболевания. 28 человек выздоровели - повторное лабораторное исследование не обнаружило вирус в организме.
Напомним, с 6 апреля в Украине ужесточается карантин, который ранее был продлен до 24 апреля. В частности, с сегодняшнего дня украинцы будут обязаны находиться в общественных местах в масках. За отсутствие защитного средства граждан могут наказать штрафом.