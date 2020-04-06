Коронавирус в Украине: число зараженных снова подскочило

Число инфицированных коронавирусом в Украине возросло / УНИАН

По состоянию на 9 часов утра понедельника, 6 апреля, в Украине зафиксированы уже 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом свидетельствуют свежие данные Минздрава.

При этом 38 человек стали жертвами коронавируса, а 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев заражения китайским вирусом.

Сколько больных на коронавирус в Украине 6 апреля по областям

Винницкая область - 75 случаев;

Волынская область - 24 случая;

Днепропетровская область - 14 случаев;

Донецкая область - 9 случаев;

Житомирская область - 11 случаев;

Закарпатская область - 35 случаев;

Запорожская область - 41 случай;

Ивано-Франковская область - 116 случаев;

Кировоградская область - 41 случай;

г. Киев - 234 случая;

Киевская область - 91 случай;

Львовская область - 27 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 27 случаев;

Полтавская область - 11 случаев;

Ровенская область - 39 случаев;

Сумская область - 51 случай;

Тернопольская область - 160 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 10 случаев;

Хмельницкая область - 10 случаев;

Черновицкая область - 220 случаев;

Черкасская область - 62 случая;

Черниговская область - 7 случаев.

Коронавирус - статистика в Украине 6 апреля / facebook.com/phc.org.ua

Как сообщал Главред, по состоянию на 22:00 воскресенья, 5 апреля, в Украине были подтверждены 1308 случаев COVID-19. Как сообщили в центре общественного здоровья, в течение суток были получены 83 позитивных результата на СOVID-19 и 37 сообщений о летальных случаях от этого заболевания. 28 человек выздоровели - повторное лабораторное исследование не обнаружило вирус в организме.

Напомним, с 6 апреля в Украине ужесточается карантин, который ранее был продлен до 24 апреля. В частности, с сегодняшнего дня украинцы будут обязаны находиться в общественных местах в масках. За отсутствие защитного средства граждан могут наказать штрафом.