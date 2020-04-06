В каком темпе коронавирус шагает по Украине: интересные цифры от Минздрава

Ляшко рассказал о темпах коронавируса в Украине / УНИАН

В Украине ужесточили карантин из-за стремительного распространения смертоносного китайского вируса, который уже убил 38 наших сограждан. За последние 12 дней средний темп прироста зараженных коронавирусом составляет 27%, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Отметим, сегодня у нас официально зарегистрировали 1319 случаев заболевания Ковид-19.

Так вот, по словам Ляшко, за последние сутки прирост составил 7%.

"Средний темп прироста за последние 12 дней в Украине составляет 27%, а за последние сутки мы имеем прирост в 7%", - сказал Ляшко в ходе брифинга.

В Минздраве также уточнили, что за минувшие сутки умерли 6 украинцев, которые болели коронавирусом. Стало известно, что большинство из них - пожилые люди, у них были хронические заболевания.

Читайте также"На х*й, пока не начнут КамАЗами вывозить": украинцы сопротивляются новой реальности со штрафамиНапомним, ранее сообщалось, у китайского вируса в Украине женское лицо - среди умерших от коронавируса преобладают женщины.

"Если посмотреть на статистику, то в возрастной структуре умерших преобладали женщины 65,6%, а также лица в возрасте от 50 лет - 84,4%. До 50 лет у нас зарегистрировано 5 летальных исходов, но если мы посмотрим на статистику 60+, то это будет почти 50% умерших", - рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в воскресенье, 5 апреля.