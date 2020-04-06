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Опасным коронавирусом заболеют 30 миллионов украинцев - инфекционист

6 апреля 2020, 12:47

В Украине 80% граждан подхватят уханьскую заразу, убеждена профессор Ольга Голубовская.

коронавирус
Коронавирусом заболеют 80% украинцев / Reuters

По состоянию на утро, 6 марта, в Украине выявили 1319 случаев заболевания Ковид-19, от коронавирусной инфекции умерли 38 человек. Всего в Украине китайским вирусом заразятся 80% граждан, заявила доктор наук, профессор, заведующая кафедры инфекционных болезней университета Богомольца - Ольга Голубовская.

"Заразятся 80% людей. Из них 80% людей переболеют не тяжело. 20% будут иметь такие формы заболевания – среднетяжелую и очень тяжелую, которые потребуют госпитализации. Из этих всех заболевших 20% будут нуждаться в госпитализации, а 5% – в интенсивной терапии, они будут критически тяжелыми. Это сценарий средний, скажем так. Естественно, сценарий может быть хуже: если количество этих заболевших, требующих госпитализации, будет не 20%, а 25%", - рассказала Голубовская.

По ее словам, в госпитализации будут нуждаться около 2 миллионов украинцев.

"Если считать, что у нас там 30 млн человек заболеют, ну вот и посчитайте, 20% от них, 6 млн. будут нуждаться в госпитализации и 1,5 – 2 млн украинцев понадобится интенсивная терапия. Это такой достаточно сложный сценарий", - уточнила Голубовская .

Также профессор объяснила, почему важен карантин.

"Хорошая новость в том, что 80% людей болеют в легкой форме, значит будет расти иммунная прослойка, и я надеюсь, что со временем вирус тоже ослабеет, природным путем. Поэтому нам важно растянуть вспышку во времени. Карантин — это плохо, но он оправдан. Вот какая длительность у него должна быть, я не готова такого сказать, я не знаю. Все будет зависеть от развивающихся событий", - резюмировала Голубовская в интервью Обозревателю.

Читайте также"Вгрызается" не только в легкие: медик из Италии рассказал, как уничтожает Ковид-19Напомним, ранее сообщалось, пандемия коронавируса пойдёт на спад, когда переболеют минимум 30%, убежден бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас.

По его словам, нет смысла делать предположения о том, когда улучшится ситуация, опираясь на статистику выздоровевших и умерших от уханьской заразы под названием COVID-19.

"Для того, чтобы выработался коллективный иммунитет, вирус должны получить 30-70% граждан. Только после того, когда заболеет 30% населения, пандемия коронавируса пойдет на спад, ", – правдиво заявил Протас.

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