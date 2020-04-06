"Разведут, обманут, подставят": Комаровский раскрыл проблему Зеленского в борьбе с коронавирусом

У Владимира Зеленского есть проблема в борьбе с коронавирусом, поделился врач / УНИАН

Врач, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский поделился, что президенту Владимиру Зеленскому не с кем обсудить ситуацию относительно убийственного коронавируса из Китая, из-за которого объявлена пандемия.

Возле главы государства никого нет, он боится всех, никому не верит, и знает, что поручить никому "нихрена" нельзя, рассказал медик в интервью Big Money.

По его слов, Зеленский за время пребывания на посту президента 150 раз уже убедился в том, что никому верить нельзя, что самые близкие разведут, обманут, подставят и будут еще и обсуждать, как они развели президента, и радоваться.

"Рядом с президентом никого нет, никого… то есть президент боится всех, потому что он никому не верит, ну и я так понимаю, что за то время, что он побыл президентом, он 150 раз уже убедился в том, что никому верить нельзя", – заявил эксперт.

Комаровский добавил, что украинскому лидеру некого поставить рядом с собой, чтобы сказать: "Мы тут обсудили…".

"…Я бы, будь президентом сейчас, сказал обществу, первое – …сегодня, когда страна оказалась на пороге своего существования…, и мы многие годы финансировали Академию медицинских наук, и вот сейчас вызов стоит перед нами, мы увидели, что – фигушки, ...и я возьму сейчас эти три миллиарда (гривен – Ред.) и поделю, и у меня каждый врач будет получать 2 тысячи долларов в месяц…", – сказал медик.Читайте такжеКомаровский объяснил, от чего зависит активность коронавируса

Ранее Евгений Комаровский дал несколько советов Владимиру Зеленскому насчет борьбы с коронавирусом, в частности, врач посоветовал обследовать всех умерших.

Напомним, коронавирус в Украине 6 апреля по состоянию на 9:00 диагностирован у 1 тысячи 319 человек, 38 инфицированных умерли, а 28 пациентов – выздоровели. Из-за вируса в нашей стране до 24 апреля введен карантин, также начал действовать режим чрезвычайной ситуации.