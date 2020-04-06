УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Разведут, обманут, подставят": Комаровский раскрыл проблему Зеленского в борьбе с коронавирусом

6 апреля 2020, 16:45

Президент понял, что поручить никому ничего нельзя, сообщил медик.

Врач поделился, что у Владимира Зеленского есть проблема в борьбе с коронавирусом – Коронавирус в Украине 6 апреля
У Владимира Зеленского есть проблема в борьбе с коронавирусом, поделился врач / УНИАН

Врач, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский поделился, что президенту Владимиру Зеленскому не с кем обсудить ситуацию относительно убийственного коронавируса из Китая, из-за которого объявлена пандемия.

Возле главы государства никого нет, он боится всех, никому не верит, и знает, что поручить никому "нихрена" нельзя, рассказал медик в интервью Big Money.

По его слов, Зеленский за время пребывания на посту президента 150 раз уже убедился в том, что никому верить нельзя, что самые близкие разведут, обманут, подставят и будут еще и обсуждать, как они развели президента, и радоваться.

"Рядом с президентом никого нет, никого… то есть президент боится всех, потому что он никому не верит, ну и я так понимаю, что за то время, что он побыл президентом, он 150 раз уже убедился в том, что никому верить нельзя", – заявил эксперт.

Комаровский добавил, что украинскому лидеру некого поставить рядом с собой, чтобы сказать: "Мы тут обсудили…". 

"…Я бы, будь президентом сейчас, сказал обществу, первое – …сегодня, когда страна оказалась на пороге своего существования…, и мы многие годы финансировали Академию медицинских наук, и вот сейчас вызов стоит перед нами, мы увидели, что – фигушки, ...и я возьму сейчас эти три миллиарда (гривен – Ред.) и поделю, и у меня каждый врач будет получать 2 тысячи долларов в месяц…", – сказал медик.Читайте такжеКомаровский объяснил, от чего зависит активность коронавируса

Ранее Евгений Комаровский дал несколько советов Владимиру Зеленскому насчет борьбы с коронавирусом, в частности, врач посоветовал обследовать всех умерших.

Напомним, коронавирус в Украине 6 апреля по состоянию на 9:00 диагностирован у 1 тысячи 319 человек, 38 инфицированных умерли, а 28 пациентов – выздоровели. Из-за вируса в нашей стране до 24 апреля введен карантин, также начал действовать режим чрезвычайной ситуации.

Евгений Комаровский коронавирус Владимир Зеленский Зеленский новости
Сейчас вы просматриваете новость «"Разведут, обманут, подставят": Комаровский раскрыл проблему Зеленского в борьбе с коронавирусом». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:45
"Разведут, обманут, подставят": Комаровский раскрыл проблему Зеленского в борьбе с коронавирусом
16:40
Украинцы стали меньше разбиваться в автомобильных авариях Видео
16:06
The Last of Us Part II явно не выйдет в ближайшее время
15:49
Комаровский объяснил, от чего зависит активность коронавируса Видео
15:44
Уханьская зараза неравнодушна к алкоголю: в ВОЗ огорошили заявлением Видео
15:29
Steam снова побил рекорд по количеству пользователей за день
14:47
Запрет передвижения автомобилей в Киеве ничего не даст - эксперт Видео
14:27
НБУ без света, 3 района без интернета – пожар на Крещатике обернулся жуткими проблемами Видео
14:13
"Мы тут вымерли все почти": Сплин выпустил пронзительную песню Видео
14:08
Картинки с наступающим Благовещением и поздравления своими словами
14:01
Украина на замке: власти опять закрывают пункты пропуска на границе Видео
13:45
"Отстреливать вездесрущих тварей": фейковый пост Филатова вызвал скандал Видео
13:42
Apple разработала миллионы масок для защиты от коронавируса
13:33
Умер Джей Бенедикт - звезда Чужих, Звездных войн и Бэтмена
13:00
Гороскоп всех знаков Зодиака на Благовещение 2020: кому опасаться интима Видео
12:47
Опасным коронавирусом заболеют 30 миллионов украинцев - инфекционист Видео
12:38
Оно живое: легендарный мессенджер ICQ хотят перезапустить
12:35
Ходячие мертвецы 10 сезон 15 серия смотреть онлайн и обзор Видео
12:19
В США зафиксирован первый случай заражения животного коронавирусом COVID-19
12:08
Наркозависимая участница Від пацанки до панянки легла на реабилитацию Видео
12:00
В каком темпе коронавирус шагает по Украине: интересные цифры от Минздрава Видео
11:51
Когда Рада соберется на внеочередное заседание: в Слуге народа назвали примерную дату
11:51
США из-за эпидемии погружаются в хаос и анархию мнение
11:45
Голая Ксения Собчак случайно засветила грудь - фото 18+
11:42
Быть красивой под маской для лица: целебный макияж глаз 2020 - фото Фото
11:24
Песах 2020 – когда еврейская Пасха в 2020 году и ее традиции
11:23
Кто создал кровожадную уханьскую заразу: версия британской разведки Видео
11:02
Когда закончится карантин в Украине: в Слуге народа дали прогноз
10:51
Ковид-19 "убил" священника в Тернопольской области, который мог заразить 500 человек
10:37
Игорь Николаев никогда не болел коронавирусом
10:29
Нужно ли носить головной убор при контакте с зараженными COVID-19: ученые дали ответ
10:15
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 12 выпуск 05-04-2020 Видео
09:50
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных COVID-19 на 6 апреля
09:34
Коронавирус в Украине: число зараженных снова подскочило
09:32
"На х*й, пока не начнут КамАЗами вывозить": украинцы сопротивляются новой реальности со штрафами Видео
09:30
Как заказать еду себе домой через интернет – пять лучших сервисов доставки еды
09:20
Кредиторы загнали Украину в беспросветный угол мнение
09:18
В Украине ужесточили карантин: где украинцы обязаны носить маски и что грозит за нарушение
09:02
Вакцина от коронавируса: медики из Турции сообщили хорошие новости
08:59
Где смотреть видео уроки для 5-11 классов: онлайн трансляция, расписание, все подробности
08:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 апреля: кто получит неожиданный доход Видео
08:27
Зачем МВФ раздувает панику во время эпидемии мнение
08:22
Эпатажный блогер разбился в роковом ДТП в России – он родом из Днепра Видео
08:16
Не мыло: Комаровский посоветовал неожиданный "дезинфектор" от COVID-19 Видео
07:44
Как узнать COVID-19 "с первого взгляда": назван самый явный симптом заражения
06:53
Какой должна быть политика Украины в условиях пандемии мнение
06:35
"Колоссальные цунами": астролог сказал, когда Земле грозит глобальная катастрофа
06:09
Как ухаживать за руками на карантине – советы дерматолога
05:48
Благовещение 2020 – что делать, молитвы и заговоры на любовь и деньги
05:36
Чего ждать от курса доллара в апреле 2020: эксперт дал прогноз на неделю
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять