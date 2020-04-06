Повезет далеко не всем: в Минздраве признались, кого будут бесплатно лечить от коронавируса

Министр здравоохранения сообщил, кого будут спасать за счет государства, а кото останется "за бортом".
В Украине по состоянию на 6 апреля уже зафиксировали боле 1300 случаев заболевания китайским коронавирусом. В то же время, в Минздраве "обрадовали" тем, что в случае инфицирования коронавирусом бесплатно лечить будут только пациентов в среднем и тяжелом состоянии.
Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью телеканалу 1+1, лечить бесплатно будут только две категории граждан.
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"На сегодняшний день вопрос лечения, особенно средней тяжести и тяжелых больных - это то, что должно выполнять государство. И мы сейчас в срочном порядке пересматриваем это. Просматриваем пакеты медицинских услуг, медицинских гарантий для того, чтобы там был выделен Covid-19, чтобы мы могли лечить", - сказал Степанов.
Также министру задали вопрос о том, почему лечение коронавируса не бесплатное и за какие деньги лечиться людям, которые остались без работы.
"Мы прежде всего должны говорить о лечении средней тяжести и тяжелых больных. Там где используются, в частности, достаточно дорогие лекарственные средства. Государство будет брать это на себя", - ответил он.
Коронавирус в Украине
Как ранее писал Главред, по состоянию на утро, 6 марта, в Украине выявили 1319 случаев заболевания Ковид-19, от коронавирусной инфекции умерли 38 человек. Всего в Украине китайским вирусом заразятся 80% граждан, заявила доктор наук, профессор, заведующая кафедры инфекционных болезней университета Богомольца - Ольга Голубовская.
Напомним, ранее сообщалось, пандемия коронавируса пойдёт на спад, когда переболеют минимум 30%, убежден бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас. По его словам, нет смысла делать предположения о том, когда улучшится ситуация, опираясь на статистику выздоровевших и умерших от уханьской заразы под названием COVID-19.