Повезет далеко не всем: в Минздраве признались, кого будут бесплатно лечить от коронавируса

Степанов признался, кого будут бесплатно лечить от коронавируса / УНИАН

В Украине по состоянию на 6 апреля уже зафиксировали боле 1300 случаев заболевания китайским коронавирусом. В то же время, в Минздраве "обрадовали" тем, что в случае инфицирования коронавирусом бесплатно лечить будут только пациентов в среднем и тяжелом состоянии.

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью телеканалу 1+1, лечить бесплатно будут только две категории граждан.

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"На сегодняшний день вопрос лечения, особенно средней тяжести и тяжелых больных - это то, что должно выполнять государство. И мы сейчас в срочном порядке пересматриваем это. Просматриваем пакеты медицинских услуг, медицинских гарантий для того, чтобы там был выделен Covid-19, чтобы мы могли лечить", - сказал Степанов.

Также министру задали вопрос о том, почему лечение коронавируса не бесплатное и за какие деньги лечиться людям, которые остались без работы.

"Мы прежде всего должны говорить о лечении средней тяжести и тяжелых больных. Там где используются, в частности, достаточно дорогие лекарственные средства. Государство будет брать это на себя", - ответил он.

Коронавирус в Украине