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Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных COVID-19 на 7 апреля

7 апреля 2020, 07:06

Во всем мире китайский коронавирус подхватили более 1,3 миллиона человек.

коронавирус
Коронавирус продолжает атаковать мир / Фото pixabay.com

Коронавирус ни на день не отступает - фиксируются все новые случаи заражения Ковид-19 во всем мире. На данный момент число зараженных превысило 1,3 миллиона человек, жертвами болезни стали почти 75 тысяч людей. 

Свежие данные о пандемии коронавируса читайте в материале Главреда. 

Коронавирус - статистика заболеваний в мире

По состоянию на утро вторника 7 апреля, в мире зарегистрировали 1 307 803 случая заражения коронавирусом. При этом 74 807 человек стали жертвами коронавирусной инфекции, а 277 402 человека успешно победили болезнь. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику коронавируса по всему миру и отдельным странам.

США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом – там их 368 196. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 10 986 человек.

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания -  там вирус подхватили 16 675 человек, 13 341 человек скончался, а почти 40,5 тысяч - вылечились.

В Италии, которая раньше считалась самым большим очагом заражения COVID-19 в Европе, дела пошли на поправку.  Страна опустилась на третье место по числу инфицированных - там зарегистрировали 132 547 случаев заражения коронавирусом. 

В Германии коронавирусом больны 103 375 человек, во Франции - 98 984, в Китае - 82 97, в Иране - 60 500, в Великобритании – 52 279.

Коронавирус - статистика на утро 7 апреля
Коронавирус - статистика на утро 7 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - статистика по состоянию на 6 апреля

По состоянию на утро понедельника, 6 апреля, в Украине были зафиксированы 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19

При этом 38 человек стали жертвами коронавируса, а 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев заражения китайским вирусом.

Отметим, что новые смерти от COVID-19 произошли в Закарпатской, Тернопольской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Ужгородской, Киевской и Донецкой областях. По данным Минздрава, большая часть летальных случаев обусловлена тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.

В Центре общественного здоровья сообщили, что теперь обнародование данных о заболеваемости COVID-19 в Украине будет происходить раз в сутки каждое утро в 9:30, а не как раньше – два раза в сутки.

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Как известно, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что при снижении динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.

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