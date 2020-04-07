Когда коронавирус даст Украине передохнуть: инфекционист обнадежил прогнозом

Коронавирус идет на спад через 2-2,5 месяца после первых случаев заражения / УНИАН

Коронавирус атаковал мир, в том числе и Украину, и сразу же под удар попали наиболее чувствительные группы населения. Но в ближайшие месяцы количество инфицированных начнет падать. Такой прогноз дал врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита.

По его словам, пик заражений Ковид-19 в мире пока что еще не достигнут, но в отдельных странах действительно уменьшается количество новых случаев заражения – подобная ситуация будет наблюдаться во всех странах через 2-2,5 месяца после начала регистрации первых случаев. Врач считает, что карантин тут ни при чем.

"Это скорее естественный ход волны эпидемии, когда в основном заражаются наиболее чувствительны группы населения", – сказал Курпита в комментарии изданию Обозреватель.

По его словам, карантин влияет на растяжение периода самого заражения вирусом, а не на общее количество инфицированных.

При этом еще рано говорить о том, что коронавирус уменьшает свою агрессивность или уменьшается его заразность.

"К сожалению, порадовать пока никого не могу. Геном вируса постоянно обновляется, расшифровка идет каждую неделю. Однако лето станет этапом передышки, потому что люди будут не так часто собираться вместе. Чистый воздух, солнце, ветер – все это уменьшит распространение вируса на какое-то время", – резюмировал Курпита.

Читайте такжеВакцина от коронавируса: медики из Турции сообщили хорошие новостиКак сообщал Главред, по состоянию на утро вторника, 7 апреля, в мире зарегистрировали 1 307 803 случая заражения коронавирусом, 74 807 человек стали жертвами коронавирусной инфекции, 277 402 человека успешно победили болезнь. При этом некоторые страны действительно демонстрируют положительную динамику – к примеру Италия, которая еще недавно была очагом заражения коронавирусом в Европе.

Что касается Украины, то по состоянию на 6 апреля в стране были зафиксированы 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом 38 человек стали жертвами коронавируса, а 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев заражения китайским вирусом.