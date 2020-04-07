В Украине подскочило число заболевших и умерших от коронавируса: свежие данные

Количество летальных случаев возросло до 45.
В Украине, по состоянию на утро, 7 апреля, зафиксирован рост количества заболевших коронавирусом.
Как говорится в сообщении Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения, в стране уже 1462 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19.
При этом, из них 45 летальных случая, а 28 пациентов выздоровели.
За сутки было зафиксировано 143 новых случая, подчеркнули в пресс-службе Минздрава.
В то же время приводится статистка заболеваний по областям Украины:
- Винницкая область - 77 случаев;
- Волынская область - 34 случая;
- Днепропетровская область - 15 случаев;
- Донецкая область - 10 случаев;
- Житомирская область - 11 случаев;
- Закарпатская область - 38 случаев;
- Запорожская область - 41 случай;
- Ивано-Франковская область - 160 случаев;
- Кировоградская область - 53 случая;
- Киев - 253 случая;
- Киевская область - 97 случаев;
- Львовская область - 29 случаев;
- Луганская область - 3 случая;
- Одесская область - 30 случаев;
- Полтавская область - 12 случаев;
- Ровенская область - 40 случаев;
- Сумская область - 51 случай;
- Тернопольская область - 168 случаев;
- Харьковская область - 1 случай;
- Херсонская область - 13 случаев;
- Хмельницкая область - 10 случаев;
- Черновицкая область - 247 случаев;
- Черкасская область - 62 случая;
- Черниговская область - 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют, добавили в Минздраве.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые открыли чудо-препарат, который убивает коронавирус за 48 часов.