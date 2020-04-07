В Украине подскочило число заболевших и умерших от коронавируса: свежие данные

В Украине количество летальных случаев возросло до 45 / УНИАН

В Украине, по состоянию на утро, 7 апреля, зафиксирован рост количества заболевших коронавирусом.

Как говорится в сообщении Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения, в стране уже 1462 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19.

При этом, из них 45 летальных случая, а 28 пациентов выздоровели.

За сутки было зафиксировано 143 новых случая, подчеркнули в пресс-службе Минздрава.

В то же время приводится статистка заболеваний по областям Украины:

Винницкая область - 77 случаев;

Волынская область - 34 случая;

Днепропетровская область - 15 случаев;

Донецкая область - 10 случаев;

Житомирская область - 11 случаев;

Закарпатская область - 38 случаев;

Запорожская область - 41 случай;

Ивано-Франковская область - 160 случаев;

Кировоградская область - 53 случая;

Киев - 253 случая;

Киевская область - 97 случаев;

Львовская область - 29 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 30 случаев;

Полтавская область - 12 случаев;

Ровенская область - 40 случаев;

Сумская область - 51 случай;

Тернопольская область - 168 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 13 случаев;

Хмельницкая область - 10 случаев;

Черновицкая область - 247 случаев;

Черкасская область - 62 случая;

Черниговская область - 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют, добавили в Минздраве.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые открыли чудо-препарат, который убивает коронавирус за 48 часов.