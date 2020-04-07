Как передается коронавирус: назван самый опасный способ

Украинцев призвали соблюдать гигиену и карантинные меры / УНИАН

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал самый опасный способ передачи коронавируса Ковид-19, которым заразились уже по состоянию на вторник, 7 апреля, 1462 человек в нашей стране.

По словам Ляшко, самым опасным признан капельный путь передачи возбудителя болезни от человека к человеку. Также COVID-19 передается посредством контакта с грязными поверхностями.

"Мы сейчас работаем над признанным и самым опасным путем передачи. Это капельный путь от человека к человеку, а также контактный путь передачи, когда человек, контактируя с загрязненными поверхностями, прикасается к слизистым оболочкам носа, глаз, рта и может перенести возбудителя коронавирусной болезни", – сказал Ляшко на брифинге 7 апреля.

При этом способ передачи коронавируса от животного к человеку пока что не подтвержден наукой, отметил главный санитарный врач Украины.

Ляшко также призвал украинцев соблюдать гигиену и карантинные меры.

"Чистые руки и социальная дистанция – это залог нашего успеха. И выполнение всех условий карантина", – отмети он.

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Как сообщал Главред, врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита прогнозирует, что в ближайшие месяцы количество инфицированных COVID-19 начнет падать.

По его словам, пик заражений в мире пока что еще не достигнут, но в отдельных странах действительно уменьшается количество новых случаев заражения – подобная ситуация будет наблюдаться во всех странах через 2-2,5 месяца после начала регистрации первых случаев. Врач считает, что карантин тут ни при чем.

"Это скорее естественный ход волны эпидемии, когда в основном заражаются наиболее чувствительны группы населения", – сказал Курпита.