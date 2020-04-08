В Украине коронавирус за сутки выявили у 32 медиков

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, заявил, что за минувшие сутки зафиксировано более 500 украинцев с подозрением на коронавирус
За сутки в Украине выявили 143 новых случаев заражения коронавирусом, 32 из них - медики, еще 9 - дети. Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По словам Ляшко, из 143 зарегистрированных случаев коронавирусной болезни, 9 случаев зарегистрировано у детей и у 32 медицинских работников.
По его словам, кроме того за минувшие сутки был выявлен 521 человек, из них 41 ребенок, с подозрением на коронавирус.
При этом от уханьской заразы за сутки умерли семь человек, случаев выздоровления нет
Как сообщал ранее Главред, в Украине, по состоянию на утро, 7 апреля, зафиксирован рост количества заболевших коронавирусом. Так, в стране уже 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые открыли чудо-препарат, который убивает коронавирус за 48 часов.