В Украине коронавирус за сутки выявили у 32 медиков

В Украине коронавирусом за сутки заболело 32 медика / УНИАН

За сутки в Украине выявили 143 новых случаев заражения коронавирусом, 32 из них - медики, еще 9 - дети. Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, из 143 зарегистрированных случаев коронавирусной болезни, 9 случаев зарегистрировано у детей и у 32 медицинских работников.

По его словам, кроме того за минувшие сутки был выявлен 521 человек, из них 41 ребенок, с подозрением на коронавирус.

При этом от уханьской заразы за сутки умерли семь человек, случаев выздоровления нет

Как сообщал ранее Главред, в Украине, по состоянию на утро, 7 апреля, зафиксирован рост количества заболевших коронавирусом. Так, в стране уже 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые открыли чудо-препарат, который убивает коронавирус за 48 часов.