Коронавирус штурмует Киев: молодая смерть, штрафы и заболевшие дети

В Киеве заболели коронавирусом 279 человек / УНИАН

Опасная уханьская зараза штурмует столицу Украины. По состоянию на 7 апреля в Киеве заразились 279 людей.

За минувшие сутки в столице китайским вирусом Ковид-19 заразились 12 человек.

По информации, заболели 3 женщины от 34 до 41 года и 2 девочки - им по три года.Также 5 мужчин от 31 до 67 лет, 2 мальчика - 6 и 15 лет.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, большинство инфицированных киевлян за минувшие сутки за пределы страны не уезжали, то есть были инфицированы в Украине.

Жертвы коронавируса в Киеве

Вчера в Александровской больнице Киева от коронавируса умер первый пациент. Ему было всего 35 лет.

О гибели пациента рассказала в ночь на 7 апреля главврач Александровской больницы Людмила Антоненко.

"К сожалению, сегодня мы потеряли пациента. При его жизни мы боролись последние несколько недель. В течение всего лечения пациент был тяжелый, с прогрессирующим ухудшением, что привело к подключению к аппарату ИВЛ и ЭКМО. Поверьте, каждый врач очень переживает потерю пациента. Мы боролись за жизнь, применяя все современные технологии, которые сейчас используют врачи во всем мире. Однако мы не смогли", - написала Антоненко и опубликовала фото из палаты погибшего.

В Александровской больнице умер пациент от коронавируса / Фейсбук Людмилы Антоненко

Как стало известно, умерший - это уроженец Днепра и житель Киева Максим Кравченко.

Максим, судя по его соцсетям - победитель спортивных турниров. Занимался волейболом, также увлекался капоэйрой.

Обсервация в Киеве и группа риска

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на двухнедельной обсервации в рамках карантина из-за уханьской заразы находятся 207 человек.

Он также уточнил, что столица может предоставить 3 тысячи мест для тех, кто будет проходить обсервацию.

В то же время Кличко добавил, что в группе риска коронавируса в Киеве находятся почти 40 тысяч человек.

"В группу риска, которую контролирует центр, вошли почти 40 тысяч киевлян. Те, кто прибыли из стран с большим распространением вируса, и те, кто контактировал с больными", - отметил Кличко.

Штрафы за нарушение карантина

За нарушение карантинных ограничений в бюджет Киева взыскали 91 тыс. 800 гривен, сказал мэр столицы Виталий Кличко.

По словам мэра, в Киеве правоохранители составили 574 административных протокола за нарушение карантина и открыли 4 уголовных производства.

Читайте такжеЭтот позор должен увидеть каждый: как в Киеве дезинфицируют подъезды - видеоНапомним, ранее сообщалось, 3 апреля Кабмин опубликовал постановление об ужесточении борьбы с пандемией китайского коронавируса Covid-19.

Таким образом, с 6 апреля украинцам запретили находиться в общественных местах без респиратора или медицинской маски (в том числе и самодельной).

Кроме того, запрещено находиться на улицах группами более чем по двое. Единственное исключение - сопровождение детей, не достигших 14-летнего возраста.