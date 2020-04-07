Младенец нардепа Анны Скороход заразился коронавирусом

Скороход заболела сама, а затем заразился и ребенок / УНИАН

Коронавирус диагностировали у ребенка народного депутата Анны Скороход, которая ранее также подхватила Covid-19, но лечилась дома.

"Итог: С субботнего вечера нахожусь с ребенком в инфекционной больнице, так что, к сожалению, все в зоне риска от младенцев до стариков. Самое страшное, когда болеют дети. Берегите себя, а их еще больше",– написала Скороход в своем Телеграмм-канале.

По словам нардепа, потротный тест на коронавирус у нее также показал положительный результат. А 4 апреля заболел и ее малыш. Скороход отметила, что болеет уже 15 дней, было улучшение, но сейчас снова температура поднялась выше 38С.

"Также сегодня поняла, что все-таки не поправилась, на 15 день от первых симптомов сегодня получила все по-новому, посмотрим как будет дальше...", - написала депутат.

Скороход подчеркнула, что вместе с ребенком сейчас лежит в государственной больнице и получает лечение, как и другие инфицированные коронавирусом рядовые граждане страны.