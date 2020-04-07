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Баптисты провели конференцию: под Днепром выявили вспышку коронавируса

7 апреля 2020, 22:19

На мероприятие приехало несколько сотен человек из разных стран мира.

Шахтерский город оказался охвачен коронавирусом из-за верующих / Фото: павлоград.dp.ua

В городе Першотравенске Днепропетровской области зафиксировали вспышку коронавируса – заболевание диагностировали сразу у 21 человека, а также есть инфицированные в других городах, которые ранее посещали данный населенный пункт.

Как сообщают в Днепропетровском областном совете, заболели участники ежегодного собрания протестанской церкви Новое поколение.

"В Першотравенске возник очаг, который дал заражение на другие города – Новомосковск, Синельниково", - говорит глава облсовета Святослав Олейник.

По словам чиновника, все зараженные Covid-19 посещали религиозную конференцию, так называемую библейскую школу, которую организаторы после объявления карантина обещали отменить. Однако в Першотравенск все равно съехалось несколько сотен человек из разных стран, их расселили в частных домах у местных жителей. Некоторые не уехали из города до сих пор – просто не успели до вспышки заболевания. Сейчас за всеми наблюдает полиция, им не разрешают покидать дома, где они временно проживали.

Олейник отмечает, что, несмотря на предупреждение, двое зараженных верующих попытались сбежать, уже вышли из дома, чтобы уехать в Днепр. Их задержали сотрудники полиции, выписали штраф и вернули на прежнее место изоляции. Глава облрады напоминает, что люди, которые уже знают о своей болезни, несут за распространение уже не административную, а уголовную ответственность.

 7 апреля Першотравенск закрыли на въезд и на выезд. Разрешение на въезд будет только у стратегически важного транспорта — грузовиков с продуктами, медикаментами, автобусов, перевозящих работников предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города. На всех блокпостах будут медицинские бригады, которые будут проверять водителей и пассажиров на симптомы коронавируса.

"Решением областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установлены дополнительные карантинные посты вокруг Першотравенска для контроля за здоровьем граждан", - подытожил Олейник.

Как ранее сообщалось, в связи со вспышкой коронавируса Covid-19 с 3 апреля 2020 года в Черновицкой области вводят особый режим въезда-выезда.

Напомним, Кличко испугал новостью о том, что в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Киеве выставочные центры будут переоборудованы под госпитали. Столичной властью рассматриваются самые разные сценарии, в том числе и самые плохие.

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