В Минздраве озвучили симптомы для госпитализации с коронавирусом

Скорая помощь будет забирать в больницу при наличии опасных симптомов / УНИАН

Центр общественного здоровья при Минздраве Украины составил и обнародовал список симптомов, которые являються показанием к обязательной госпитализации при ОРВИ и подозрении на коронавирус.

Как сообщается на странице ЦОЗ в Facebook, пациенты госпитализируются с подтвержденным Covid-19 или характерными симптомами в случае ряда особенностей.

В ведомстве упорядочили показания в отдельный список:

течение болезни средней тяжести или тяжелое (есть признаки пневмонии и / или дыхательной недостаточности при наличии рентгенологически подтвержденной пневмонии);

имеются клинико-инструментальные данные острого респираторного дистресс-синдрома;

есть клинико-лабораторные данные сепсиса и / или септического шока;

имеются клинико-лабораторные данные органной / системной недостаточности, кроме дыхательной;

пациент, независимо от тяжести состояния, относится к группе риска развития осложнений (у него есть сахарный диабет, хроническая патология дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечная недостаточность, аутоиммунные заболевания, тяжелые аллергические болезни, онкологические заболевания и другие);

у пациента, независимо от тяжести состояния, отмечается повышение температуры выше 38 ° С, которое плохо поддается коррекции.

В ЦОЗ подчеркивают, что пациентам с тяжелой формой коронавируса обеспечивается дополнительные процедуры и мониторинг состояния, а также коррекция лечения в зависимости от симптоматики. В ведомстве напоминают, что лекарства и вакцины от коронавируса нет, поэтому медик назначает симптоматическое лечение.

Также перечисляются действия врача и пациента с коронавирусом при его госпитализации:

медик должен сообщить в определенную больницу о том, что направляет туда пациента;

при госпитализации пациент должен быть в медицинской маске, если у него нет противопоказаний для ее ношения;

транспортировка должна осуществляться в машине "скорой" или с помощью частного средства передвижения с открытыми окнами;

пациент должен соблюдать гигиену и дистанцию более 1 метра;

за гигиеной рук должны следить также лица, которые контактируют с пациентом при его осмотре и уходе за ним;

любые поверхности, которые могли загрязниться биологическими выделениями больного, должны быть очищены и продезинфицированы.

Как ранее сообщалось, если вы заподозрили у себя симптомы уханьской хвори, нужно звонить не в "скорую", а своему семейному врачу, который осмотрит вас и примет решение о дальнейших действиях.

Также отметим, в высших эшелонах власти уже обсуждают варианты поэтапного смягчения в Украине карантина по коронавирусу. Некоторым магазинам разрешат открыться уже с 14 апреля.