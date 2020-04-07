В Минздраве озвучили симптомы для госпитализации с коронавирусом

Скорая будет забирать только пациентов с тяжелыми симптомами.
Центр общественного здоровья при Минздраве Украины составил и обнародовал список симптомов, которые являються показанием к обязательной госпитализации при ОРВИ и подозрении на коронавирус.
Как сообщается на странице ЦОЗ в Facebook, пациенты госпитализируются с подтвержденным Covid-19 или характерными симптомами в случае ряда особенностей.
В ведомстве упорядочили показания в отдельный список:
течение болезни средней тяжести или тяжелое (есть признаки пневмонии и / или дыхательной недостаточности при наличии рентгенологически подтвержденной пневмонии);
имеются клинико-инструментальные данные острого респираторного дистресс-синдрома;
есть клинико-лабораторные данные сепсиса и / или септического шока;
имеются клинико-лабораторные данные органной / системной недостаточности, кроме дыхательной;
пациент, независимо от тяжести состояния, относится к группе риска развития осложнений (у него есть сахарный диабет, хроническая патология дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечная недостаточность, аутоиммунные заболевания, тяжелые аллергические болезни, онкологические заболевания и другие);
у пациента, независимо от тяжести состояния, отмечается повышение температуры выше 38 ° С, которое плохо поддается коррекции.
В ЦОЗ подчеркивают, что пациентам с тяжелой формой коронавируса обеспечивается дополнительные процедуры и мониторинг состояния, а также коррекция лечения в зависимости от симптоматики. В ведомстве напоминают, что лекарства и вакцины от коронавируса нет, поэтому медик назначает симптоматическое лечение.
Также перечисляются действия врача и пациента с коронавирусом при его госпитализации:
медик должен сообщить в определенную больницу о том, что направляет туда пациента;
при госпитализации пациент должен быть в медицинской маске, если у него нет противопоказаний для ее ношения;
транспортировка должна осуществляться в машине "скорой" или с помощью частного средства передвижения с открытыми окнами;
пациент должен соблюдать гигиену и дистанцию более 1 метра;
за гигиеной рук должны следить также лица, которые контактируют с пациентом при его осмотре и уходе за ним;
любые поверхности, которые могли загрязниться биологическими выделениями больного, должны быть очищены и продезинфицированы.
Как ранее сообщалось, если вы заподозрили у себя симптомы уханьской хвори, нужно звонить не в "скорую", а своему семейному врачу, который осмотрит вас и примет решение о дальнейших действиях.
Также отметим, в высших эшелонах власти уже обсуждают варианты поэтапного смягчения в Украине карантина по коронавирусу. Некоторым магазинам разрешат открыться уже с 14 апреля.