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В США с подозрением на коронавирус умер старейший епископ УГКЦ

8 апреля 2020, 01:03

Семья священнослужителя эмигрировала во годы Второй мировой войны.

Стефан Сулик умер в 95 лет / Фото: Facebook/Борис Гудзяк

В США в штате Филадельфия умер старейший епископ УГКЦ Стефан Сулик, которого 6 апреля госпитализировали с симптомами ОРВИ и подозрением на коронавирус Covid-19.

Как сообщается на странице митрополита Филадельфийского Бориса Гудзяка в Facebook, врачам не удалось спасти 95-летнего владыку-эмерита.

"Прошу Ваших молитв за нашего митрополита-эмерита Стефана Сулика. Несколько часов назад, 95-ти летнего владыку Стефана завезли в госпиталь. У него все признаки Covid-19 и все анализы на это указывают. Врачи оказывают так называемый "comfort care", — сказано в сообщении.

Позже митрополит УГКЦ сообщил о смерти епископа.

Сулик родился в 1924 году на Лемковщине, в годы Второй мировой войны его семья эмигрировала в США. Он принадлежал к Конференции епископов США. В 2000 году Сулик утратил титул митрополита УГКЦ по достижению 75-летия.

Напомним, в Тернопольской области зафиксировали третью смерть от уханьской заразы СOVID-19 - в селе Залещики умер 57-летний священник.

Как ранее сообщалось, священник Олег Винников из города Залещики Тернопольской области, у которого диагностировали коронавирус COVID-19, в течение недели мог заразить около полутысячи людей.

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