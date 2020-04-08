Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных COVID-19 на 8 апреля

Коронавирус продолжает атаковать мир / Фото pixabay.com

За минувшие сутки коронавирус Ковид-19 атаковал еще более 122 тысяч человек, в результате инфицированы уже более 1,4 миллиона людей во всем мире. Кроме того, увеличилось и число жертв китайского вируса - их теперь более 82 тысяч.

Все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса, читайте в материале Главреда.

Коронавирус - статистика заболеваний в мире

По состоянию на утро среды, 8 апреля, в мире зарегистрировали 1 430 141 случай заражения коронавирусом. При этом 82 119 человек стали жертвами коронавирусной инфекции, а 301 130 человек успешно победили болезнь. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику коронавируса по всему миру и отдельным странам.

США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом – там их 398 809 (было по состоянию на утро 7 апреля 368 196). За все время пандемии количество умерших в этой стране составило почти 13 тысяч человек. Стоит отметить, что за один день в Соединенных Штатах зарегистрировали 1736 смертей от коронавируса. Это самая большая цифра с начала эпидемии.

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания - там вирус подхватили 141 942 человека, 14 045 пациента скончались, а более 43 тысяч - вылечились.

Италия опустилась на третье место по числу инфицированных - там зарегистрировали 135 586 (за сутки число зараженных возросло на более чем три тысячи человек, было 132 547 зараженных).

Во Франции коронавирусом больны 110 070 человек, в Германии - 107 663 ( слову, за сутки Германия и Франция поменялись местами по числу зараженных), в Китае - 82 758, в Иране - 62 589, в Великобритании – 55 949.

Коронавирус в мире - статистика на 8 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро, 7 апреля, в Украине был зафиксирован рост количества заболевших коронавирусом. По официальным данным, в стране - 1462 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. При этом, из них 45 летальных случая, а 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.

Как известно, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

6 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что отдельные карантинные ограничения могут оставаться в силе до сентября 2020 года.

Тем временем Министерство цифровой трансформации Украины разработало особое приложение, которое поможет следить за людьми на карантине или в обсервации. Оно получило название "Дій вдома" и уже доступно для Android-смартфонов.