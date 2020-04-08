Почему коронавирус в Украине начал убивать молодых: эпидемиолог назвала причину

Коронавирус в Украине заражает молодых людей и даже детей / УНИАН

Несмотря на то, что в зоне риска заболевания Covid-19 находятся люди старшего возраста, коронавирус в Украине активно заражает граждан трудоспособного возраста и даже детей. Эпидемиолог, заслуженный врач Украины Людмила Мухарская объяснила, в чем причина этой ситуации.

По ее словам, обращать внимание нужно не на возраст, а на тот факт, есть ли у зараженного вирусом хронические заболевания.

"В группе риска все также остаются пожилые люди, потому что в таком возрасте у них почти у всех есть какое-то хроническое заболевание, будь то сердечно-сосудистое, или диабет. Эти заболевания могут при коронавирусе вызывать осложнения, вплоть до летального исхода", - рассказала врач в интервью Корреспонденту.

При этом важно учитывать, что хронические заболевания могут быть в любом возрасте, а значит привязывать коронавирус к возрасту не всегда правильно.

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Как сообщал Главред, в МОЗ сообщили, сколько больных коронавирусом в Украине 8 апреля. В частности, по состоянию на 9:30 среды в Украине зафиксированы уже 1668 случаев заражения COVID-19. За сутки добавились 206 новых инфицированных. Жертвами коронавируса стали 52 человека, из них 29 женщин и 23 мужчин. Среди умерших доля людей в возрасте от 50 лет составляет 84,6%. Выздоровели – 35 украинцев.

При этом главный санитарный врач Украины сообщил, что среди заболевших коронавирусом в Украине есть дети и медицинские работники.