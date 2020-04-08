Коронавирус напал на Киево-Печерскую лавру: заболели более половины священнослужителей

В Киево-Печерской лавре заболели духовники / Reuters

Злая болезнь Ковид-19 не щадит никого. По состоянию на среду, 8 апреля, уханьскую заразу выявили в 1,5 миллиона граждан во всем мире – заболели младенцы, дети, молодые люди, старики, ученые, врачи, известные люди и просты граждане.

Не пощадил коронавирус и священнослужителей. Братию Киево-Печерской лавры протестировали на коронавирус COVID-19, результаты показали массовое инфицирование священнослужителей.

По информации ICTV, из 44 духовников Киево-Печерской лавры 30 получили положительные результаты тестов на коронавирус, которые провели 4 апреля.

Читайте такжеОпасным коронавирусом заболеют 30 миллионов украинцев - инфекционистНапомним, ранее сообщалось, в Киево-Печерской Лавре богослужения совершаются в закрытом режиме без допуска верующих.

При этом братия и наместник Лавры уже сдали тесты на наличие COVID-19, а результат обследования будет известен в ближайшее время.

"В соответствии с санитарными требованиями во всех помещениях Лавры проведена обработка дезинфицирующими растворами, а богослужения совершаются в закрытом режиме без допуска в храм верующих и с помощью видеотрансляции", - говорится в сообщении на сайте Лавры.