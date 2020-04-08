В Киеве заминировали Александровскую больницу с зараженными коронавирусом

Александровскую больницу больницу могли заминировать в разгар эпидемии / Фото: УНИАН

Вечером 8 апреля в Киеве неизвестные сообщили по телефону о минировании Александровской клинической больницы, где в столице лечатся больные Covid-19 пациенты.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, на линию 102 поступила информация о минировании 10-го корпуса Александровской больницы.

Заявитель утверждал, что заложил пять килограммов тротила и в 3 часа ночи 9 апреля произойдет взрыв.

В больницу экстренно выехала следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники. В корпусе, о котором шла речь в звонке анонима, расположено кардиологическое отделение. Администрация больницы приняла решение о переводе больных на время проверки в другой корпус.

На месте проводятся все необходимые мероприятия, полиция устанавливают личность звонившего. После окончания работ происшествию дадут правовую оценку.

В инфекционном отделении Александровской больницы находятся больные с подтвержденными Covid-19.

Напомним, мэр Киева сказал, что чтобы проверить, есть ли в Александровской больнице VIP-палаты, он сам пошел туда на проверку.

Ранее Главред сообщал о том, что, в больницах Киева будут созданы элитные условия для лечения от коронавируса VIP-пациентов, в частности высокопоставленных политиков и чиновников.