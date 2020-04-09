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Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных COVID-19 на 9 апреля почти достигло психологической отметки

9 апреля 2020, 07:03

Во всем мире смертоносный вирус подхватили почти 1,5 миллиона людей.

коронавирус
Коронавирус продолжает атаковать мир / Reuters

За минувшие сутки коронавирус Ковид-19 заразил еще почти 55 тысяч человек во всем мире. Таким образом статистика стала еще более удручающей, число инфицированных почти достигло психологической отметки в 1,5 миллиона людей во всем мире. Кроме того, увеличилось и число жертв китайского вируса - их теперь более 88 тысяч. 

Все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса, читайте в материале Главреда. 

Коронавирус - статистика заболеваний в мире

По состоянию на утро четверга, 9 апреля, в мире зарегистрировали 1 484 811случая заражения коронавирусом. При этом 88 538 человек стали жертвами коронавирусной инфекции, а 329 876 человек успешно победили болезнь. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику коронавируса по всему миру и отдельным странам.

США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом – там их 432 132. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило почти 15 тысяч человек. 

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания - там вирус подхватили 148 220 человек, 14 792 пациентов скончались, а более 48 тысяч - вылечились.

Италия, как и прежде, теперь находится на третьем место по числу инфицированных - там зарегистрировали 139 422 пациентов с коронавирусом.  

Во Франции коронавирусом больны 83 080 человек. Ухудшилась ситуация в Германии - число инфицированных возросло и переместило страну на четвертое место по количеству зараженных  в стране - 113 296 инфицированных Ковид-19. 

В Китае 82 867 зараженных коронавирусом, в Иране - 64 586, в Великобритании - 61 474.

Коронавирус в мире - статистика на 9 апреля
Коронавирус в мире - статистика на 9 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 

По состоянию на 9:30 среды, 8 апреля, в Украине зафиксированы 1668 случаевзаражения COVID-19. За сутки добавились 206 новых инфицированных.

Жертвами коронавируса стали 52 человека, из них 29 женщин и 23 мужчин. Среди умерших доля людей в возрасте от 50 лет составляет 84,6%. Выздоровели – 35 украинцев.

Напомним, 

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