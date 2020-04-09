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Есть хороший знак: врач обнадежила прогнозом по ситуации с коронавирусом в Украине

9 апреля 2020, 07:39

Украине удастся сдержать COVID-19, считает Алла Мироненко.

коронавирус,Украина
В Украине - небольшой рост числа инфицированных / УНИАН

Украинский инфекционист Алла Мироненко считает, что в Украине не так уж и много зараженных смертоносным китайским коронавирусом, так как лаборатории не перегружены тестированием на COVID-19.

По словам врача, это также свидетельствует о том, что в Украине наблюдается небольшой рост числа инфицированных.

"Ляшко (главный санитарный врач Виктор Ляшко, - ред.) недавно сказал, что наши лаборатории недогружены образцами на вирус. Это значит, что больных не так уж и много, это уже очень хороший знак. Дай Бог, чтобы так было", - сказала Мироненко изданию Обозреватель.

По ее словам, если иссякнет "ресурс" заробитчан, которые въехали в Украину за последние недели, а украинцы будут соблюдать рекомендации по ношению масок и личной гигиене, то стране удастся сдержать вирус.

При этом Мироненко не советует носить маски на улице, так как там циркулирует свежий воздух.

"Маски нужно носить в помещении, где есть риск дышать как бы одним воздухом. Кроме того, в первую очередь вирус передается через руки, а не через воздух. Это уже доказано многочисленными экспериментами ВООЗ. За руками все время нужно следить и начать научиться контролировать их, чтобы не касаться ими лица и уменьшить риск инфицирования", – отметила врач.

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Напомним, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

8 апреля в Минздраве Украины сообщили, что будут комментировать вопрос отмены карантина в Украине из-за пандемии коронавируса Ковид -19 не ранее, чем через 10 дней. 

В свою очередь, глава Кабмина Денис Шмыгаль назвал фейком сообщение о снятии карантина с 14 апреля. По его словам, скорее всего, карантин будет продлен до начала мая.

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