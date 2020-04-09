Ни дня без стыда: учителя школы онлайн шокировали некомпетентностью

В онлайн-уроке перепутали Арктику с Антаркдидой / скриншот из видео

Всего лишь четыре дня украинские школьники смотрят онлайн-уроки, которые по задумке Минобразования должны спасти образовательный процесс в стране и поднять его на новый уровень, - как уже видно, какой приблизительно это будет уровень.

Каждый день грубые ошибки цвета нации в лице лучших учителей Украины вызывают в обществе резонанс.

Как так, учитель ошибся! – возмущаются одни. Все ошибаются, первый блин комом, - защищают их другие.

Но, одна ошибка – это случайность, две – закономерность, три – тенденция, а четыре – решайте сами.

Самое ужасное в этой истории то, как на эти грубые ляпы смотрят школьники. А в их глазах учителя теряют авторитет.

В общем, онлайн-уроки терпят фиаско.

Вот самые яркие ошибки, которые уже допустили учителя.

Перепутали континенты

В онлайн-уроке по украинскому языку учитель объясняла тему школьникам 5 класса о второстепенных членах предложения - определении и дополнении. В импровизированном классе присутствовала первая леди Украины Елена Зеленская, а в мессенджере вопросы учителю писал некто Мишка Антарктический, который живет на Антарктическом полуострове.

Проблема в том, что белые медведи не живут в Антарктиде, а пингвины - в Арктике.

Перепутали океаны

Во время очередного онлайн-урока Всеукраинской онлайн-школы заметили серьезный ляп – учительница географии сказала, что в Австралийский союз (Австралия) входят острова, которые находятся в Тихом и Атлантическом океане.

На самом деле в состав Австралии входят острова, которые находятся в Тихом и Индийском океане.

Перепутали императоров

Ошибку допустили в онлайн-уроке по истории для 5 класса - учительница перепутала российских императоров.

Отметим, учительница перепутала российского императора Николая Первого с Николаем Вторым.

Она в кадре четко говорит о Николае Втором, а на слайде указано – Николай Первый.

30 – 2 =18

Урок онлайн по математике за 5 класс тоже вызвал вопросы к его качеству. Преподаватель допустила ошибку в элементарной формуле вычитания. Как видно на видео, вместо 28 на доске написано 18.

Читайте также"В дурдоме все стабильно плохо": Порошенко и Парубий хотят вести онлайн-урокиНапомним, ранее видеоурок Веукраинской школы онлайн, подготовленный Министерством образования и науки, закончился скандалом.

В частности, в названии ролика с уроком математики для пятого класса, который был размещен на YouTube-канале Минобразования, была пропущена буква "н".