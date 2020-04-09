Ученые подсчитали, сколько людей в Украине может умереть от коронавируса

Ученые предрекают 45 тысяч заболевших и около 3 тысяч смертей / УНИАН

Исследователи из Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, действующий на базе киевского Политеха, спрогнозировали, что на пике эпидемии коронавируса в Украине будет насчитываться порядка 45 тысяч инфицированных коронавирусом Covid-19.

"По одному из вариантов, вероятность которого 60%, на 22-23 апреля в Украине будет 44-45 тысяч больных. Примерно три тысячи человек умрут. После этого интенсивность эпидемии пойдёт на спад", - цитирует ученых ТСН.

По словам исследователей, сейчас сложно дать окончательный прогноз, поскольку сложно предсказать, как граждане будут выполнять все требования карантина и самоизоляции.

Ученые основывали свои разработки на данных о распространении вируса в Италии и Испании с поправкой на украинскую действительность.

Как ранее сообщалось, крупнейший за последние 100 лет обвал мировой экономики прогнозирует Международный валютный фонд, который спровоцирует пандемия коронавируса Сovid-19, а также методы многих стран борьбы с ней.

Напомним, из-за пандемии китайского коронавируса Covid-19 мировая экономика оказалась в стадии рецессии. Причем ее последствия могут быть гораздо хуже, чем результаты финансового кризиса 2008/2009 годов.