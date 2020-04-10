Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных COVID-19 на 10 апреля

Коронавирус продолжает заражать и убивать людей / Фото pixabay.com

По состоянию на утро пятницы, 10 апреля, коронавирус Ковид-19 заразил уже более 1,6 миллиона человек во всем мире. Кроме того, снова увеличилось число жертв китайского вируса - их теперь более 95 тысяч.

Все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса, читайте в материале Главреда.

Коронавирус - статистика заболеваний в мире

По состоянию на 6 утра пятницы, 10 апреля, в мире зарегистрировали 1 601 018 случаев заражения коронавирусом. При этом 95 718 человек стали жертвами коронавирусной инфекции, а 354 972 человека успешно победили болезнь. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику коронавируса по всему миру и отдельным странам.

США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом – там их 465 750. За все время пандемии количество умерших в этой стране достигло почти 17 тысяч человек.

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания - там вирус подхватили 153 222 человека. За сутки от болезни умерли 683 испанца, за все время эпидемии скончались 15 447 пациентов, а более 52 тысяч - вылечились.

"Мы достигли пика, и теперь начинается деэскалация…мы даже не можем знать, к какой нормальности мы возвращаемся", - заявил премьер-министр Педро Санчес, выступая в парламенте.

Италия, как и прежде, теперь находится на третьем место по числу инфицированных - там зарегистрировали 143 626 пациентов с коронавирусом.

Коронавирус в мире - статистика за 10 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com

Напомним, по состоянию на 9 утра четверга коронавирус в Украине диагностировали у 1 тысячи 892 человек, из них 57 летальных случаев, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Как известно, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

8 апреля в Минздраве Украины сообщили, что будут комментировать вопрос отмены карантина в Украине из-за пандемии коронавируса Ковид -19 не ранее, чем через 10 дней.