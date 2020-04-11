Когда Украина победит коронавирус: эпидемиолог дал неутешительный прогноз

Владимир Курпита рассказал, как Украине бороться с распространением коронавируса / УНИАН

Украине еще долго придется бороться с эпидемией коронавируса Ковид-19. Причем введение жесткого карантина может сработать лишь в краткосрочной перспективе. Такое мнение высказал врач-инфекционист, эпидемиолог Владимир Курпита.

По его словам, особенность человеческого общества состоит в том, что часть установленных правил люди все равно нарушают. Не помогут и штрафы, так как в бедном обществе они не работают - украинцам все равно нечем их платить.

"Борьба с коронавирусом в Украине - это проблема не двух месяцев, а следующих двух-трех лет. Конечно, жесткие меры на два-три года никто в стране не введет", - сказал Курпита Главреду.

По его мнению, вводить жесткие ограничительные меры для людей, входящих в группы риска - это один из вариантов.

"Но необходимо помнить, что, в отличие от европейских стран, наше общество живет по семейным укладом, и у нас часто в одной квартире проживают два-три поколения одной семьи. Ведь почему закрывают школы? Дети болеют легко, но инфицируются так же часто, как и все остальные, и приносят эту болезнь домой, к своим бабушкам и дедушкам", - добавил он.

По его мнению, Украине придется найти баланс между разъяснительной работой и введением жестких мер.

"Иначе - будем иметь пиковую ситуацию. Будет страдать или экономика, или здоровье - это цугцванг в любом случае", - резюмировал Курпита.

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Как сообщал Главред, врач-инфекционист, эпидемиолог Владимир Курпита считает, что карантин в Украине необходимо продлить как минимум до конца мая. При этом нужно учитывать экономические факторы.

Карантин в Украине

Как известно, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что при снижении динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.

8 апреля в Минздраве Украины сообщили, что будут комментировать вопрос отмены карантина в Украине из-за пандемии коронавируса Ковид -19 не ранее, чем через 10 дней.

8 апреля глава Кабмина Денис Шмыгаль назвал фейком сообщение о снятии карантина с 14 апреля. По его словам, скорее всего, карантин будет продлен до начала мая.

9 апреля заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что карантин в Украине может быть ослаблен до 24 апреля.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что никто на самом деле не знает, сколько времени еще придется сидеть в четырех стенах. При этом он высказал предположение, что страна "начнет возвращаться к нормальной жизни в мае". По его словам, правительство делает все возможное, чтобы первые шаги "перезапуска экономики" можно было бы сделать в конце апреля. Сначала карантин могут ослабить для молодежи, а для людей более старшего возраста - во второй половине мая.