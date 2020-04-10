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Жесткий карантин: на Киевщине "закрутили гайки" из-за коронавируса

10 апреля 2020, 16:55

В Киевской области ввели дополнительные ограничительные меры.

Маска, коронавирус
В Киевской области ввели дополнительные ограничительные меры / УНИАН

На территории Киевской области решили усилить карантин и ввести дополнительные ограничительные меры.

При этом органам местного самоуправления рекомендуется ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах в выходные и праздничные дни, сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

"Сегодня, 10 апреля, на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, решили ввести дополнительные ограничительные меры на территории Киевской области", - сказано в сообщении.

Решение областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС:

  • Рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней (с 13:00 субботы 11 апреля до 6:00 13 апреля) и с 13:00 18 апреля до 6:00 21 апреля);
  • Усилить контроль соблюдения установленных ограничений на территории населенных пунктов, в том числе в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей;
  • Усилить контроль выполнения ограничительных мер в культовых сооружениях;
  • Ограничить доступ граждан к местам захоронений и с соблюдением правил карантина: не больше, чем двое людей и в защитных масках;
  • При обнаружении в организованных трудовых коллективах больных коронавирусом: на 14 календарных дней вводить ограничительные меры к таким субъектам хозяйствования; составлять план ликвидации очага инфекционного заболевания по каждому такому субъекту хозяйствования и контролировать выполнение;
  • Проинформировать население об административной и уголовной ответственности за нарушение санитарных правил и санитарного законодательства;
  • Рекомендовать гражданам при первых признаках респираторной инфекции, оставаться дома (по месту пребывания (проживания).

Напомним, Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, который позже был продлен до 24 апреля.

В частности, до 24 апреля запрещено: с 6 апреля пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

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Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон,кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно покидать места обсервации.

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