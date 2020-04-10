Чуда не произошло: СБУ ошарашила причиной "отсутствия" коронавируса в Николаеве

В СБУ назвали причину "отсутсвия" коронавируса в Николаевской области

Жуткий коронавирус быстро распространяется по территории Украины - каждый день от него умирают украинцы.

Но в Николаевской области до сих пор не было обнаружено ни одного случая опасной хвори. Поэтому сотрудники СБУ отправились туда с проверкой и обнаружили грубые нарушения при проведении лабораторных анализов образцов пациентов с подозрением на коронавирус.

Как сообщил начальник управления СБУ Виталий Герсак во время сессии областного совета, медработники во время забора биологических материалов у пациентов для проверки на заражение опасной хворью, использовали некачественные пробирки и вещества, в которых хранятся анализы.

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"В частности медицинские сотрудники используют нестандартизированные пробирки и некачественную химическое вещество, не соответствующее определенным нормам и стандартам, в которых хранится отобранный материал. По имеющимся данным, указанное химическое вещество производится в Николаевском лабораторном центре Минздрава Украины", - рассказал он.

Также в СБУ поведали о том, что из-за выявленных нарушений результаты проведенных ранее проверок не могут соответствовать действительности, поэтому подлежат повторному лабораторному тестированию.

Также Георгиев заявил о намерении провести экстренное совещание с инфекционистами лабораторного центра, чтобы разобраться в данной ситуации.

Коронавирус в Украине

Как ранее писал Главред, коронавирус в Украине был диагностирован уже у 2203 человек и по состоянию на 10 апреля погибло 69 человек. Медики утверждают, что специфического лечения от COVID-19 на данный момент не существует, также и как препаратов, которые могли бы победить болезнь. Единственное, чем можно снизить риск инфицирования – это соблюдение карантинных мер, всех предписаний врачей и правил гигиены.

Напомним, Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, который позже был продлен до 24 апреля.