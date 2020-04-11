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Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных COVID-19 на 11 апреля достигло психологических отметок

11 апреля 2020, 07:32

За сутки в мире значительно возросло число жертв коронавируса.

коронавирус
Коронавирус убил почти 103 тысячи человек/ Reuters

По состоянию на субботы, 11 апреля,  коронавирус Ковид-19 заразил уже почти 1,7 миллиона  человек во всем мире. Кроме того,  снова увеличилось число жертв китайского вируса - их теперь более 100 тысяч. 

Все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса, читайте в материале Главреда

Коронавирус - статистика заболеваний в мире

По состоянию на утро субботы, 11 апреля, в мире зарегистрировали 1 698 416 случаев заражения коронавирусом - таким образом за сутки число зараженных возросло на более 97,4 тыс. случаев. При этом 102 764 человек стали жертвами коронавирусной инфекции (+ 7046 случаев) , а 376 677 человек успешно победили болезнь. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику коронавируса по всему миру и отдельным странам.

США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом – там их  501 419 (вчера было 465 750).  За прошедшие сутки коронавирус в США убил 2108 человек.  Этот показатель самым высоким с момента начала эпидемии в стране. Днем ранее от коронавируса в США скончались 1783 человека.  За все время пандемии количество умерших в этой стране достигло почти 19 тысяч человек.

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания - там вирус подхватили 158 273 человека. За все время эпидемии скончался 16 081 пациент, а более 55, 6 тысячи - вылечились.

Италия, как и прежде, теперь находится на третьем место по числу инфицированных - всего там зарегистрировали 147 577 пациентов с коронавирусом.  Жертвами болезни стали 18 849 человек. 

Коронавирус - статистика 11 апреля
Коронавирус - статистика 11 апреля

Коронавирус в Украине 

По состоянию на утро пятницы, 10 апреля, в Украине были подтверждены уже 2203 случая заражения COVID-19. За сутки было зарегистрировано 311 новых подтвержденных случаев.

При этом жертвами Ковид-19 стали 69 человек, из них 29 мужчин и 40 женщин. 80% умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевания почек и легких.

61 человек в Украине поборол болезнь - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.

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Карантин в Украине 

Как известно, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что при снижении динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.

8 апреля в Минздраве Украины сообщили, что будут комментировать вопрос отмены карантина в Украине из-за пандемии коронавируса Ковид -19 не ранее, чем через 10 дней. 

8 апреля глава Кабмина Денис Шмыгаль назвал фейком сообщение о снятии карантина с 14 апреля. По его словам, скорее всего, карантин будет продлен до начала мая.

9 апреля заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко  заявил, что карантин в Украине может быть ослаблен до 24 апреля.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что никто на самом деле не знает, сколько времени еще придется сидеть в четырех стенах. При этом он высказал предположение, что страна "начнет возвращаться к нормальной жизни в мае". По его словам, правительство делает все возможное, чтобы первые шаги "перезапуска экономики" можно было бы сделать в конце апреля. Сначала карантин могут ослабить для молодежи, а для людей более старшего возраста  - во второй половине мая.

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