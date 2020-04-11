Коронавирус в Киеве: обнародована тревожная статистика

Коронавирус бушует в Киеве / УНИАН

В столице Украины за сутки возросло число зараженных смертоносным китайским коронавирусом. По словам мэра Киева Виталия Кличко, динамика распространения Ковид-19 в столице - тревожная.

Сколько больных на коронавирус в Киеве 11 апреля

Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось на 48 человек. Среди них - 5 медиков. Добавился еще один летальный случай.

Всего в Киеве уже 396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В частности, заболели:

20 женщин в возрасте от 21 до 82 лет;

24 мужчины в возрасте от 20 до 82 лет;

3 девочки в возрасте от 3, 11 и 15 лет и 12-летний мальчик.

В больницы столицы госпитализировали 24 пациента. Другие - лечатся дома на самоизоляции под контролем врачей.

Коронавирус в Киеве 11 апреля / t.me/vitaliy_klitschko

Напомним, коронавирус в Украине набирает обороты. Как свидетельствуют свежие данные Минздрава, по состоянию на 9:00 субботы, 11 апреля, смертоносный китайский коронавирус нашли у 2511 человек.

За сутки добавилось 308 новых подтвержденных случаев.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 73 человека, из них 32 мужчины и 41 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86,3%).

79 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.