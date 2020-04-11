Коронавирус в Украине: в Нацполиции назвали условие введения комендантского часа

В Украине комендантский час может появиться после введения режима ЧП, объяснили в полиции / УНИАН

В Украине из-за коронавируса комендантский час могут ввести только когда, когда в стране заработает режим чрезвычайного положения.

В областях нашей страны местные власти могут только рекомендовать жителям не покидать дома в определенное время, объяснили в Нацполиции.

В ведомстве добавили, что в ряде регионов комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решили запретить гражданам выходить из дома с 13:00 11 апреля по 6:00 13 числа, но это решение носит только рекомендательный характер.

"…комендантский час возможен только при условии введения правового режима чрезвычайного положения", – подчеркнули в полиции.

Ранее в Украине из-за коронавируса ввели карантин, также в стране начал действовать режим чрезвычайной ситуации. Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что украинское государство в мае должно выйти на работу.

Коронавирус в Украине по состоянию на 9:00 11 апреля диагностировали у 2 тысяч 511 человек, 73 инфицированных скончались, а 79 человек побороли заразу.