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"Не хватает средств защиты": в ВСУ забили тревогу из-за коронавируса

11 апреля 2020, 19:16

В ВСУ готовятся к массовым тестам на коронавирус.

В ВСУ готовятся к массовым тестам на коронавирус / @GeneralStaff.ua

В Вооруженных силах Украины не хватает индивидуальных средств защиты военнослужащих и для военных медиков, заявил министр обороны Андрей Таран.

"Для того чтобы всех обеспечить индивидуальными средствами в необходимом количестве, не хватает. Но мы ведем работу, и очень благодарны руководству государства, которое выделяло изначально, от первого самолета, который прилетел из Китая (с помощью), нам было выделено значительное количество средств", - цитирует министра обороны пресс-служба МОУ.

По его словам, в распоряжении ВСУ есть три передвижные мобильные лаборатории.

"Лаборатории с уникальными возможностями. Одна лаборатория ориентирована для помощи Минздрава и проведения таких тестов на западном направлении. И по одной лаборатории на Донецком и Луганском направлениях. Они там сейчас физически расположены - в Донецкой и Луганской областях. Мы где-то около сотни тестов закупили - речь идет о тестах, разработанных и закупленных в Институте молекулярной биологии в Киеве. Если эти тесты пройдут успешные испытания, мы будем их закупать для наших лабораторий массово", - добавил Таран.

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Напомним, ранее сообщалось, что в ВСУ зарегистрировано 10 случаев заболевания COVID-19.В Украине зафиксировано 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Умерли 73 человека, 79 - выздоровели.

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