Коронавирус наступает: жуткий недуг подхватил топ-чиновник Ровенской области

Коронавирус обнаружили у топ-чиновника / УНИАН

Жуткий уханьский коронавирус не щадит никого. В Ровенской области жуткий недуг подхватил председатель Сарненской районной госадминистрации Александр Кохан.

Как заявил чиновник на странице в Facebook, недавно у него появился сухой кашель, после чего он сделал тест на коронавирус. Результаты теста глава Сарненской РГА получил сегодня, 11 апреля.

"К сожалению, сегодня получил результаты теста ПЦР. Результат положительный. Но к счастью решение о тестировании было правильным, потому самоизолируемся до полного выздоровления", - заявил он.

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Также Кохан отметил, что подал в эпидемиологическую службу список всех контактных лиц для принятия всех необходимых мер по противодействию распространению коронавируса. При этом глава РГА продолжает работать из дома.

Коронавирус в Украине

Ранее из-за китайской заразы по всей Украине продлили карантин до 24 апреля. Несмотря на запрет на массовые празднования на Пасху, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не может запретить посещение храмов.

Также напомним, Кличко в эфире телеканала 24 Украина заверил, что из-за усиленных мер карантина, комендантский час в городе вводить не будут.