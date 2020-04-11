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"Смерть в любой момент": Комаровский ошарашил громким заявлением о коронавирусе

11 апреля 2020, 21:46

В Украине пик коронавируса уже прошел, считает Евгений Комаровский.

коронавирус
В Украине пик коронавируса уже прошел, считает Евгений Комаровский / Фото twitter.com/ChuBailiang

Известный украинский врач Евгений Комаровский заявил о том, что в Украине пик коронавируса уже прошел.

В то же время он усомнился в правдивости официальной статистки по COVID-19 и отметил, что карантин в Украине ни в коем случае нельзя ослаблять для людей старшего возраста.

"У меня лично такое впечатление, что пик уже был. Но вопрос в том, что мы гадаем на кофейной гуще, не имея доступ к адекватной информации. Мы почему-то, не смотря на завезенные тесты, их не используем - они лежат и чего-то ждут. Я этого не понимаю", - подчеркнул педиатр в эфире ZIK.

Он считает, что при отсутствии достоверных цифр невозможно делать точные прогнозы по поводу развития ситуации вокруг пандемии коронавируса.

Читайте такжеВырвать жало у COVID-19: ученые анонсировали противоядие от коронавируса"Мы ничего не знаем, ничего! Мы даже не знаем результатов вскрытия людей, которые погибли. Что их убило? Они умерли от вирусной пневмонии, или у них была другая причина смерти. Это же очень важно, потому что любой человек может в любой момент умереть от инфаркта, инсульта, тромбоэмболии, от чего угодно, и в этот момент у него может быть легкая форма коронавирусной инфекции. Поэтому надо понимать, от чего люди умирают", - убежден Комаровский.

Говоря о необходимости продления карантина он также обратил внимание на то, что его социальные и экономические последствия могут стать более опасными, чем сам карантин.

"Ни в коем случае нельзя ослаблять условия карантина для людей старше 60 лет. Но все эти люди, которые сидят по домам, не возвращаются на работу, не выходят из дома, они должны тут же получить помощь от государства", - добавил Комаровский.

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Напомним, ранее Комаровский предупредил о рисках при лечении коронавируса.

коронавирус Евгений Комаровский карантин в Украине
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