"Дешевый пиар": жительница Киевщины рассказала о травле из-за коронавируса

Женщина рассказало о травле из-за коронавируса / УНИАН

Жительница села Гатное под Киевом Ольга рассказала, как ее семья заболела коронавирусом, а местные власть хотели продезинфицировать ее дом.

Как пишет Страна, после неудачной попытки дезинфекции, личные данные семьи оказались у местных активистов. Ольга переживает, что люди могут выйти на бунт.

"Товарищ моего супруга 13 марта прилетел из Франции, муж с ним увиделся утром, а позже приятель написал, что чувствует он себя нормально, но у него невысокая температура. Муж приехал домой, и мы приняли решение самоизолироваться", - рассказала Ольга.

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Экспресс-тест друга мужа женщины показал отрицательный результат, но у людей, с которыми он летал во Францию обнаружили Covid-19. Через несколько дней супруг Ольги почувствовал себя плохо: у него поднялась температура, появился озноб. Мужчина поехал в Александровскую больницу и попросил взять у него анализы на коронавирус.

"В больнице мужу сначала сделали тесты на грипп. Его госпитализировали 18 марта, а 20-го сообщили, что у него все хорошо, но он все равно сдаст мазок на ПЦР. К нему зашла профессор Ольга Голубовская в защитном костюме, она там хедлайнер. Сказала, что у товарища моего супруга положительный ПЦР, поэтому у мужа, скорее всего, тоже, но точно они ничего не говорили, взяли еще раз мазок. Она его успокоила, сказала не переживать", - рассказала Ольга.

По ее словам, через несколько дней к ее супругу пришла медсестра, муж спросил у нее, есть ли у него коронавирус, она сказала, что "больше да, чем нет". Но еще через некоторое время пришел врач и сообщил, что тест отрицательный, и у мужа Ольги ОРВИ. Правда, медики уточнили, что, возможно, он просто уже переболел. Мужчину отправили домой.

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"Супруг приехал домой, а на этот момент мы все заболели коронавирусом: я, дети, няня. Мы не выходили из дома, продукты водитель оставлял возле калитки. Няня сделала тест в частной клинике, он показал положительный результат, но ПЦР показал отрицательный - и ее положили сначала в инфекционку, потом перевели в пульмонологию, а сейчас выписали. У нее отрицательный ПЦР, но с нее взяли подписку, что она обязана на две недели само изолироваться", - сообщила женщина.

"Мы изолировались и сидим дома. А вчера мужу позвонили и сказали, что хотят приехать и продезинфицировать дом. Мы спросили, на основании какого нормативного акта они хотят это сделать. Также мы спросили, на основании какого здравого смысла - если мы болеем. Они все равно приехали, попрыскали кусты зачем-то, еще поехали и попрыскали подъезд, где живет охранник, хотя он здоров", - рассказала Ольга.

А уже вечером в этот же день, по ее словам, на странице в соцсетях у одного местного активиста, он же замглавы сельсовета, появились фото их дома.

"Просто эти люди на дешевом пиаре хотят победить на местных выборах", - подытожила женщина.

Ранее Главред писал, что количество киевлян, заболевших коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось на 48 человек. Среди них - 5 медиков. Добавился еще один летальный случай.

Также напомним, Кличко сообщил о переносе поминальных дней на столичных кладбищах и призвал киевлян сидеть дома.