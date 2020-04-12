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Китайская зараза пошла войной на Украину: более 250 человек заразились коронавирусом на сутки

12 апреля 2020, 09:33

За сутки в Украине количество зараженных коронавирусом увеличилось на 266 человек.

коронавирус
По состоянию на 12 апреля в Украине от коронавируса погибли 83 человека / Reuters

Уханьская зараза начинает активно прописываться в Украине. По состоянию на утро воскресенья, 12 апреля, в Украине официально выявили 2777 случаев заражения коронавирусом.

За сутки в Украине количество зараженных коронавирусом увеличилось на 266 человек.

Всего в Украине умерли 83 человека, 89 человек выздоровели.

Сейчас коронавирус обнаружен:

  • Винницкая обл. - 174 случая (8 поправились);
  • Волынская обл. - 71 случай (2 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. - 58 случаев (5 выздоровели);
  • Донецкая обл. - 11 случаев (1 выздоровел);
  • Житомирская обл. - 74 случая;
  • Закарпатская обл. - 82 случая (3 выздоровели);
  • Запорожская обл. - 83 случая (10 выздоровели);
  • Ивано-Франковская область - 291 случай (12 выздоровели);
  • м. Киев - 416 случаев;
  • Киевская обл. - 159 случаев (9 выздоровели);
  • Кировоградская обл. - 118 случаев;
  • Львовская обл. - 111 случаев (6 выздоровели);
  • Луганская обл. - 3 случая;
  • Николаевская обл. - 2 случая;
  • Одесская обл. - 63 случая;
  • Полтавская обл. - 25 случаев;
  • Ровенская обл. - 119 случаев (3 выздоровели);
  • Сумская обл. - 73 случая (2 выздоровели);
  • Тернопольская обл. - 243 случаи (3 выздоровели);
  • Харьковская обл. - 11 случаев;
  • Херсонская обл. - 31 случай;
  • Хмельницкая обл. - 19 случаев (3 выздоровели);
  • Черкасская обл. - 99 случаев (1 выздоровел);
  • Черновицкая обл. - 432 случаи (21 выздоровел);
  • Черниговская обл. - 9 случаев.

Отметим, согласно данным Минздрава на субботу, 11 апреля, смертоносный китайский коронавирус нашли у 2511 человек.

За сутки добавилось 308 новых подтвержденных случаев.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 73 человека, из них 32 мужчины и 41 женщина.

Добавим, что из-за карантина сегодня, в Вербное воскресенье, в храмах ПЦУ у верующих нет возможности принять участие в обряде освящения ивовой лозы.

"Страстная неделя начинается уже завтра светлым праздником Входа Господня в Иерусалим. К сожалению, из-за карантина мы не можем собраться на совместное освящение ивовой лозы. Поэтому я желаю каждому из вас встретить праздник Входа Господня в Иерусалим как вхождение Сына Божьего в ваши сердца, души и всю жизнь", - сказал Епифаний в своем видеообращении, размещенном на сайте ПЦУ.

Читайте такжеУханьская зараза ввела в заблуждение ученых: риски заражения на улице возрослиНапомним, ранее сообщалось, в мае Украина должна выйти на работу, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль и рассказал о стратегии выхода Украины из карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19.

По его словам, правительство работает над стратегией вместе с аналитиками. В частности, создан Совет по вопросам экономического развития Украины, куда вошли лучшие ученые и экономисты с мировыми именами.

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