Китайская зараза пошла войной на Украину: более 250 человек заразились коронавирусом на сутки

По состоянию на 12 апреля в Украине от коронавируса погибли 83 человека / Reuters

Уханьская зараза начинает активно прописываться в Украине. По состоянию на утро воскресенья, 12 апреля, в Украине официально выявили 2777 случаев заражения коронавирусом.

За сутки в Украине количество зараженных коронавирусом увеличилось на 266 человек.

Всего в Украине умерли 83 человека, 89 человек выздоровели.

Сейчас коронавирус обнаружен:

Винницкая обл. - 174 случая (8 поправились);

Волынская обл. - 71 случай (2 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 58 случаев (5 выздоровели);

Донецкая обл. - 11 случаев (1 выздоровел);

Житомирская обл. - 74 случая;

Закарпатская обл. - 82 случая (3 выздоровели);

Запорожская обл. - 83 случая (10 выздоровели);

Ивано-Франковская область - 291 случай (12 выздоровели);

м. Киев - 416 случаев;

Киевская обл. - 159 случаев (9 выздоровели);

Кировоградская обл. - 118 случаев;

Львовская обл. - 111 случаев (6 выздоровели);

Луганская обл. - 3 случая;

Николаевская обл. - 2 случая;

Одесская обл. - 63 случая;

Полтавская обл. - 25 случаев;

Ровенская обл. - 119 случаев (3 выздоровели);

Сумская обл. - 73 случая (2 выздоровели);

Тернопольская обл. - 243 случаи (3 выздоровели);

Харьковская обл. - 11 случаев;

Херсонская обл. - 31 случай;

Хмельницкая обл. - 19 случаев (3 выздоровели);

Черкасская обл. - 99 случаев (1 выздоровел);

Черновицкая обл. - 432 случаи (21 выздоровел);

Черниговская обл. - 9 случаев.

Отметим, согласно данным Минздрава на субботу, 11 апреля, смертоносный китайский коронавирус нашли у 2511 человек.

За сутки добавилось 308 новых подтвержденных случаев.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 73 человека, из них 32 мужчины и 41 женщина.

Добавим, что из-за карантина сегодня, в Вербное воскресенье, в храмах ПЦУ у верующих нет возможности принять участие в обряде освящения ивовой лозы.

"Страстная неделя начинается уже завтра светлым праздником Входа Господня в Иерусалим. К сожалению, из-за карантина мы не можем собраться на совместное освящение ивовой лозы. Поэтому я желаю каждому из вас встретить праздник Входа Господня в Иерусалим как вхождение Сына Божьего в ваши сердца, души и всю жизнь", - сказал Епифаний в своем видеообращении, размещенном на сайте ПЦУ.

Читайте такжеУханьская зараза ввела в заблуждение ученых: риски заражения на улице возрослиНапомним, ранее сообщалось, в мае Украина должна выйти на работу, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль и рассказал о стратегии выхода Украины из карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19.

По его словам, правительство работает над стратегией вместе с аналитиками. В частности, создан Совет по вопросам экономического развития Украины, куда вошли лучшие ученые и экономисты с мировыми именами.