Первая смерть от коронавируса в Лавре: злая болезнь убила монаха - СМИ

Коронавирус убил монаха Киево-Печерской лавры / Reuters

Пандемия коронавируса в Украине обрастает человеческими лицами. Кровожадный китайский вирус, который уже забрал жизни 83 человек в Украине, "убил" монаха Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

По информации, архимандрит Киево-Печерской лавры Нектарий умер в Александровской больнице в Киеве.

"Скончался от коронавируса монах Киево-Печерской лавры, архимандрит Нектарий. Он был выдающимся духовным отцом", - пишет Zaxid.net со ссылкой на источник.

Кроме того сообщается, что настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел, у которого ранее обнаружили симптомы Covid-19, был госпитализирован в Александровскую больницу из-за ухудшения самочувствия.

Читайте такжеКак сшить правильную безопасную маску для лица – инструкция от ученых СШАНапомним, ранее сообщалось, из 44 духовников Киево-Печерской лавры 30 получили положительные результаты тестов на коронавирус, которые провели 4 апреля.

"В соответствии с санитарными требованиями во всех помещениях Лавры проведена обработка дезинфицирующими растворами, а богослужения совершаются в закрытом режиме без допуска в храм верующих и с помощью видеотрансляции", - говорится в сообщении на сайте Лавры.