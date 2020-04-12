Коронавирус сразит сотни тысяч украинцев: появился зловещий прогноз

От коронавируса может пострадать более 10% населения Украины / УНИАН

Украина сейчас идет по сценарию, согласно которому новым коронавирусом будет инфицировано не более 2% населения.

По словам заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Виктора Ляшко, этот оптимистический сценарий возможен благодаря принятым превентивным мерам.

"По нашим расчетам, при 2% инфицировании населения наша система здравоохранения безболезненно справится с тем количеством больных, которые будут доставлены в отделения интенсивной терапии. Если же будет 10% и более, то возможен коллапс медицинской системы, - если мы не растянем эти 10% во времени", - сказал Ляшко в интервью изданию Левый берег.

Читайте такжеВыход из карантина: в Минздраве рассказали, с чего начнутОднако, по его словам, пока ожидается существенный рост количества выявленных случаев коронавирусной болезни. Этому будет способствовать изменение алгоритмов тестирования, поскольку отныне в Украине тестируют всех больных пневмонией, всех людей с "лихорадкой" и всех контактных лиц.

Как отметил Ляшко, если граждане будут соблюдать карантинные ограничения и оставаться дома, в том числе и на Пасху, не пойдут в церковь или в гости, Украине удастся существенно сдержать распространение коронавирусной болезни.

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Напомним, в Украине зафиксировано 2 тысячи 777 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 83 летальных, 89 пациентов выздоровели.