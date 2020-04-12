Коронавирус шагает по Украине: печальная статистика Минздрава

Коронавирус уверенно наступает - статистика Минздрава / УНИАН

Китайский коронавирус продолжает наступать на территорию Украины. По информации Минздрава по состоянию на вечер, 12 апреля, быстрее всего распространяется в Черновицкой области и в Киеве.

Как отмечается в сводке Минздрава, по состоянию на 12 апреля на Буковине зафиксировано 432 случая COVID-19, а в столице – 416.

"Эти регионы являются лидерами по количеству случаев COVID-19 с самого начала эпидемии. На третьем месте – Ивано-Франковская область (291 случай)", – сказано в сообщении.

Также рост заболеваемости наблюдается в Винницкой, Житомирской, Ривненской, Волынской, Черкасской, Кировоградской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Запорожской и Сумской областях.

Меньше всего случаев зафиксировано в Николаевской (2), Луганской (3) и Черниговской (9) областях.

Ранее ученые обнародовали исследование, в котором заявили, что коронавирус может распространяться на расстояние до 4 м от зараженного человека. Эксперты исследовали поверхности и образцы воздуха, взятые в отделении интенсивной терапии и палате с заболевшими Covid-19 в одной из больниц Уханя, где началась пандемия коронавируса.

Также Главред писал, что от коронавируса может пострадать более 10% населения Украины. В то же время Украина сейчас идет по сценарию, согласно которому новым коронавирусом будет инфицировано не более 2% населения.