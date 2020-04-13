Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 13 апреля

Коронавирус продолжает заражать и убивать людей / flickr.com/photos/niaid/albums

По состоянию на утро понедельника, 13 апреля, коронавирус Ковид-19 заразил уже более 1,85 миллиона человек во всем мире. Кроме того, снова увеличилось число жертв китайского вируса - их теперь более 114 тысяч.

Все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса, читайте в материале Главреда.

Коронавирус - статистика заболеваний в мире

По состоянию на 6 утра понедельника, 13 апреля, в мире зарегистрировали 1 850 220 случаев заражения коронавирусом. При этом 114 215 человек стали жертвами коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику коронавируса по всему миру и отдельным странам.

США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом – там их 557 300. За все время пандемии количество умерших в этой стране превысило 22 тысячи человек.

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания - там вирус подхватили 166 831 человек. От болезни умерли 17 209 пациентов.

Италия, как и прежде, находится на третьем место по числу инфицированных - в стране зарегистрировали 156 363 пациентов с коронавирусом. Общее число смертей составляет 19 899.

Коронавирус во Франции с начала вспышки эпидемии убил 14 тысяч 412 человек, из них 310 более - за последние сутки. Госпитализированы почти 32 тысячи пациентов, из них 6 845 человек находятся в тяжелом состоянии в реанимации. При этом 34% госпитализированных пациентов в реанимации составляют менее 60 лет, а 94 человека в реанимации - менее 30 лет. За все время эпидемии 9 тыс. 253 человека скончались в больнице и 5 тыс. 140 человек - в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.

Коронавирус - статитстика на 13 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус никуда не исчезнет

Тем временем в ВОЗ заявили, что коронавирус никуда не исчезнет, пока не будет изобретена вакцина, и будет возвращаться время от времени небольшими вспышками.

"Мы не слишком уверены, что это будет происходить волнообразно, как это происходит с гриппом. Мы думаем, что это будет вирус, который преследует человечество на протяжении достаточно долгого времени, пока мы все не сможем получить вакцину, которая будет защищать нас", - сказал специальный представитель Генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро, передает NBC-news.

Также Набарро подчеркнул, что странам следует разработать защитный механизм, который позволял бы реагировать на новые случаи эпидемии мгновенно, быстро организовывать изоляцию больных, чтобы остановить распространение инфекции.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро воскресенья, 12 апреля, в Украине официально обнаружили 2777 случаев заражения коронавирусом. За сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось на 266 человек. Всего в Украине умерли 83 человека, 89 человек выздоровели.

Карантин в Украине

Из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что при снижении динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.

9 апреля заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что карантин в Украине может быть ослаблен до 24 апреля.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в мае Украина должна выйти на работу, и рассказал о стратегии выхода Украины из карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19.