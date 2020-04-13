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"Хоронить как чумных": мэр Николаева припугнул горожан последствиями коронавируса

13 апреля 2020, 09:47

Николаевский градоночальник Александр Сенкевич решился в весьма экспрессивной форме предупредить горожан об опасности китайского коронавируса.

Сенкевич
Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал как будут хоронить умерших от коронавируса / УНИАН

Жителей Николаевщины (региона в котором по состоянию на 13 апреля официально зафиксировано пять эпизодов заражения китайским коронавирусом) умерших от последствий Covid-19, будут хоронить в специальных мешках и закрытых гробах.

Соответствующую информацию озвучил николаевский градоночальник Александр Сенкевич. По словам чиновника, он никак не может понять, почему жители Николаева выходят из дома и на улице не желают соблюдать безопасную против заражения дистанцию.

"Может, для вас это станет дополнительным стимулом, чтобы не выходить [на улицу - Главред] и не подвергать [себя - Главред] опасности. Людей, умерших от коронавируса, будут выдавать [родственникам для погребения - Главред] в закрытых гробах. Мы закупаем специальные анатомические мешки. И тех, кто умер от коронавируса, будут "запаковывать" в эти мешки и будут хоронить в закрытых гробах, чтобы не заразить всех других", - рассказал Сенкевич. 

По словам мэра Николаева, достоверно известно, что трупы умерших от коронавируса могут также являться разносчиками Covid-19.

"Что это означает? Что тех людей, которые умрут от этого, будут хоронить на отдельном месте на кладбище, как когда-то хоронили "чумных". Может, такая невеселая штука сделает вас немного более разумными", - подытожил Сенкевич.

Напомним, согласно имеющейся статистике, в Украине официально подтверждено 2777 случаев заражения китайским коронавирусом. За 12 апреля число зараженных Covid-19 выросло на 266 человек. Всего в Украине от последствий коронавируса скончалось 83 человека, а 89 - выздоровели. 

Александр Сенкевич новости Николаева китайский коронавирус Covid-19
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