Бог не уберег: Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин из-за коронавируса

Киево-Печерская лавра / УНИАН

Одно из главных религиозный сооружений Украины, Киево-Печерская Лавра, закрыта на карантин поскольку по состоянию на 13 апреля там официально было подтверждено более девяноста случаев заболевания китайским коронавирусом (Covid-19).

С таким заявлением выступил киевский мэр Виталий Кличко во время уже традиционного онлайн-брифинга для СМИ по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией (Covid-19) в столице Украины.

"В общей сложности там уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Город сегодня отправит в Лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования. Мы должны иметь реальную картину об очаге заболевания. Также подчеркну, что Киево-Печерская Лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывается на карантин", - заявил Кличко.

Мэр Киева также заявил, что уже подал соответствующее обращение к правоохранителям по поводу контроля за карантином в Киево-Печерской Лавре.

Напомним, ранее в Украине официально было зафиксировано 2777 случаев заражения китайским коронавирусом Covid-19. Всего за минувшие сутки общее количество зараженных выросло на 266. В общей сложности в Украине скончались 83 человека, а 89 удалось выздороветь.